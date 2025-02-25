Трамп заявил, что Путин примет европейских миротворцев в Украине после прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин примет европейских миротворцев, направленных в Украину в рамках потенциальной сделки по прекращению войны.

Трамп выступил перед журналистами перед встречей в Белом доме с президентом Франции Эммануэлем Макроном по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину.

"Да, он примет это, - сказал Трамп. - Я задал ему этот вопрос. Послушайте, если мы заключим эту сделку, ему не нужна мировая война".

Непонятно почему Путин так изменил свое мнение о международных миротворческих силах в Украине.

Всего три дня назад посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва категорически отвергает идею ввода британских войск в Украину после прекращения огня.

Трамп также выразил надежду, что США и Украина скоро придут к соглашению по спорной сделке по редкоземельным минералам, после того как он встретился с лидерами стран G7 для виртуального заседания.

Вашингтон требует 50% от всех доходов, получаемых от минеральных и природных ресурсов Украины, что американские чиновники называют платой за предыдущую военную поддержку.

Впервые американский доступ к редкоземельным минералам Украины был представлен президенту Владимиру Зеленскому министром финансов Скоттом Бессентом ранее в феврале.

Но Зеленский отклонил первоначальное предложение, заявив: "Я не могу продать Украину". По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн.

Требование Вашингтона предоставить около 500 миллиардов долларов (477 миллиардов евро) в виде полезных ископаемых Зеленский также отверг, сославшись на то, что США не предоставили и близко такой суммы в виде военной или финансовой помощи, а также не предложили никаких конкретных гарантий безопасности.

Выступая перед переговорами с Макроном, Трамп не сказал, будет ли новая сделка включать американские гарантии безопасности.

"Европа будет следить за тем, чтобы ничего не случилось", - сказал он.

В Европе широко распространено недовольство решением Трампа направить своих помощников на предварительные переговоры с российскими официальными лицами в Саудовскую Аравию без украинских или европейских официальных лиц за столом переговоров.

Трамп отверг жалобы Зеленского на то, что Украина и Европа не были включены в переговоры, заявив, что он ведет переговоры "без карт, и вам это надоело".

Тем временем США не смогли добиться одобрения Генеральной Ассамблеей ООН своей резолюции, призывающей к прекращению войны без упоминания агрессии Москвы.

Европейские союзники в последнее время сплотились вокруг Зеленского, нервничая из-за очевидного, по их мнению, поворота Трампа к Москве и опасаясь, что мирные переговоры пройдут без непосредственного участия Украины и в пользу России.

Макрон заявил, что Европа готова выступить в качестве "сильного партнера", чтобы сделать больше для обеспечения обороны континента, на фоне опасений, что приоритеты Трампа в области безопасности лежат в иной плоскости.

"Я с большим уважением отношусь к храбрости и стойкости украинского народа. И мы разделяем цель - мир. Но мы прекрасно понимаем, что для стабилизации ситуации необходимы гарантии и прочный мир, - сказал Макрон. - Я думаю, что США и Франция всегда стоят на одной стороне. На правильной стороне, я бы сказал, на стороне истории".