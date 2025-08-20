Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп велел покрасить стену на границе с Мексикой в чёрный цвет — знаете для чего?

Редакция PRESS 20 августа, 2025 17:39

Мир 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Daniel Becerril

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что вся стена вдоль американо-мексиканской границы будет выкрашена в черный цвет. По ее словам, стена таким образом будет сильнее нагреваться на солнце, поэтому тем, кто захочет нелегально пересечь границу, станет сложнее это сделать. 

Ноэм выступила с таким заявлением во время посещения одного из участков стены в Нью-Мексико, передает CBS News. 

Она уточнила, что предложение покрасить стену в черный цвет поступило от президента США Дональда Трампа. 

«Она [стена] высокая, поэтому взобраться на нее очень, очень трудно, почти невозможно. Она также уходит глубоко в землю, что затрудняет, если не делает невозможным, подкоп. И сегодня мы также собираемся покрасить ее в черный цвет. Это сделано специально по просьбе президента, который понимает, что при высокой температуре здесь, внизу, когда что-то окрашено в черный цвет, становится еще горячее, и людям будет еще труднее забираться [по стене]», — приводит слова Ноэм CNN.

CBS News напоминает, что строительство стены на границе с Мексикой было главным направлением иммиграционной политики Трампа в его первый президентский срок. Во время второго срока Трамп больше сосредоточен на программах депортации и арестов мигрантов, но при этом министерство внутренней безопасности получит почти 46 миллиардов долларов на завершение строительства стены. 

Администрация Трампа настаивает на завершении строительства стены в тот момент, когда поток людей, незаконно пересекающих границу, уже резко сократился. Так, в июне на южной границе США задержали чуть более шести тысяч человек, что стало самым низким показателем за последние десятилетия. При этом при администрации Байдена поток мигрантов был настолько выше, что число задержанных могло достигать тех же шести тысяч только за один день.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

