Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

Трамп в интервью Би-би-си: «Я разочарован Путиным, но не поставил на нем крест»

© BBC 15 июля, 2025 12:06

Мир 0 комментариев

В телефонном разговоре с Би-би-си президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским президентом Владимиром Путиным, но еще не теряет надежды. На вопрос, доверяет ли он ему, Трамп ответил: «Я почти никому не доверяю».

Разговор состоялся через несколько часов после того, как Трамп объявил о планах отправить оружие Украине и пригрозил России жесткими пошлинами, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

В эксклюзивном интервью Би-би-си, которое Трамп давал из Овального кабинета, он также выразил поддержку НАТО — несмотря на то, что ранее называл альянс устаревшим, — и подтвердил приверженность принципу коллективной обороны.

Интервью было приурочено к годовщине покушения на Трампа, но после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте большую часть разговора президент США посвятил теме своего разочарования в российском лидере.

Накануне после встречи с Рютте Трамп заявил, что ему казалось, что он достиг соглашения по войне в Украине «примерно четыре раза».

На вопрос Би-би-си, закончил ли он теперь с Путиным, Трамп ответил: «Я им разочарован, но я еще не поставил на нем крест. Но разочарован».

Отвечая на вопрос, как он собирается убедить Путина «остановить кровопролитие», президент США сказал корреспонденту Би-би-си: «Мы работаем над этим, Гэри».

На вопрос, доверяет ли он российскому лидеру, президент США ответил: «Я почти никому не доверяю».

«Мы проводим отличную беседу. Я говорю: „Вот это хорошо, мне кажется, мы близки к решению" — а потом он сносит здание в Киеве», — посетовал он.

Разговор перешел на тему альянса НАТО, который Трамп раньше называл «устаревшим».

На вопрос, считает ли он так до сих пор, Трамп ответил: «Нет. Думаю, НАТО теперь движется в противоположную сторону», объяснив это тем, что альянс стал «платить по своим счетам».

Он добавил, что все еще верит в принцип коллективной обороны, потому что он позволяет маленьким странам защищаться от больших.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:10 16.07.2025
Ютюбер прыгал по памятнику Свободы. Не всем это понравилось
Bitnews.lv 6 часов назад
Небо Латвии затянет облаками
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия нашла деньги на выкуп доли «Telia» в «Tet» и LMT
Bitnews.lv 10 часов назад
Мексика: мой любимый крокодил
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: штрафы — это наше всё
Sfera.lv 12 часов назад
Премьер-министр Латвии: «патриотичный» жест
Sfera.lv 13 часов назад
Латвия: броня крепка
Sfera.lv 15 часов назад
Таллин-Рига: успешная работа
Sfera.lv 15 часов назад

Жуть в Даугавпилсе: злодей забрался через окно и забил трубой до смерти спящую жертву

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Читать
Загрузка

Латвия полностью выкупит доли компаний TET и LMT у шведов: инвестора Валайнис начнет искать уже завтра

Бизнес 20:49

Бизнес 0 комментариев

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Читать

Бронетранспортеры из Латвии отправляются в Украину: Силиня с визитом в Киеве

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Читать

Латвийское радио 4 «Домская площадь» закрывают

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Читать

Латвийский юрист лишен государственной награды: вероятно, из-за позорного поступка во времена СССР

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Читать

«Последствия осознаю»: родителям придется объяснять, почему они не хотят делать прививку ребенку

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

Читать

«У пенсионеров ненормально много денег!» Пусть лучше сами потратят эти тысячи, и не отдадут жуликам

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Читать