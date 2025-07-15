Трамп в интервью Би-би-си: «Я разочарован Путиным, но не поставил на нем крест»

Разговор состоялся через несколько часов после того, как Трамп объявил о планах отправить оружие Украине и пригрозил России жесткими пошлинами, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

В эксклюзивном интервью Би-би-си, которое Трамп давал из Овального кабинета, он также выразил поддержку НАТО — несмотря на то, что ранее называл альянс устаревшим, — и подтвердил приверженность принципу коллективной обороны.

Интервью было приурочено к годовщине покушения на Трампа, но после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте большую часть разговора президент США посвятил теме своего разочарования в российском лидере.

Накануне после встречи с Рютте Трамп заявил, что ему казалось, что он достиг соглашения по войне в Украине «примерно четыре раза».

На вопрос Би-би-си, закончил ли он теперь с Путиным, Трамп ответил: «Я им разочарован, но я еще не поставил на нем крест. Но разочарован».

Отвечая на вопрос, как он собирается убедить Путина «остановить кровопролитие», президент США сказал корреспонденту Би-би-си: «Мы работаем над этим, Гэри».

На вопрос, доверяет ли он российскому лидеру, президент США ответил: «Я почти никому не доверяю».

«Мы проводим отличную беседу. Я говорю: „Вот это хорошо, мне кажется, мы близки к решению" — а потом он сносит здание в Киеве», — посетовал он.

Разговор перешел на тему альянса НАТО, который Трамп раньше называл «устаревшим».

На вопрос, считает ли он так до сих пор, Трамп ответил: «Нет. Думаю, НАТО теперь движется в противоположную сторону», объяснив это тем, что альянс стал «платить по своим счетам».

Он добавил, что все еще верит в принцип коллективной обороны, потому что он позволяет маленьким странам защищаться от больших.