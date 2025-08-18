«Трамп только подлизывается, а Путин действует в стиле бандитов 90-х»: Лиепниекс

По его мнению, для Путина это огромная дипломатическая победа – он ничего не уступил, ни в чем не пошел на уступки, против него не введены усиленные санкции. Лиепниекс признал, что на самом деле ничего не осталось. «Ключевая фраза Трампа была: «Пока нет сделки, значит, нет сделки, и поэтому нет смысла говорить об этом подробнее». У нас огромный прогресс, у нас все супер, я сейчас позвоню в Европу, но на данный момент сделки нет. Это сухая остаточная сумма», – объяснил ситуацию Лиепниекс.

В то же время Путин говорил, что соглашение есть, и надеется, что Европа его не сорвет и не торпедирует и т. д. "Трамп едет домой с пустыми руками. А для Путина встреча превратилась в грандиозное шоу и демонстрацию военной мощи, которая была драматически продумана, с множеством символов, что крайне необычно для такого мероприятия. Путин, на мой взгляд, является огромным выигравшим от всего этого мероприятия.

То, как приняли Путина, не имеет прецедентов. Его встретили в аэропорту у трапа, стоя на взлетно-посадочной полосе. Затем Путин спускается по красному ковру, и Трамп, что вообще никогда не было в истории, сажает его в свою машину, и они уезжают вдвоем. Таким образом, переговоры начинаются в машине вдвоем, без свидетелей, без переводчиков», – заключил Лиепниекс.

Лиепниекс подчеркнул, что Трамп с первого до последнего момента называл Путина своим хорошим другом, говорил, какие у них фантастические отношения, какой огромный прогресс, как все замечательно и т. д. «Для Путина это супер-крупная, огромная дипломатическая победа – он ничего не уступил, ни в чем не пошел на уступки, санкции против него не введены, он супер-друг в глазах Трампа и по словам Трампа – замечательный и фантастический человек и лидер, и все продолжается так, как продолжается с весны, за исключением того, что нет никакого ужесточения санкций», – сказал Лиепниекс.

По его словам, мало внимания уделяется тому, что в переговорах участвуют министры финансов обеих сторон, а значит, скорее всего, речь шла о санкциях, о бизнесе, о чем мы не знаем.

«Они, конечно, не могут принимать решения по Украине и тому подобному. Нельзя принимать решения по Украине без Украины, и об этом Трамп уже сказал ему на этой неделе. Но ничто не мешает им принять решение о прекращении огня, о том, что Россия может объявить перемирие, как минимум, не говоря уже о том, что Россия может прекратить нападения. Мы все ждали, что Трамп окажет давление на Путина, и в результате Путин скажет: да, хорошо, я готов с понедельника прекратить огонь. Не будем говорить о том, что он вообще может вывести войска из оккупированных территорий, вернуть похищенных детей, он может сделать все, что угодно, и Трамп мог бы потребовать от него всего, чтобы он это сделал. Если нет, то давно обещанные санкции, всевозможные последствия. Но Трамп этого от Путина не требует, или Путин его «шаркает», но мы не знаем, каким образом», — убежден Лиепниекс.

Он констатировал, что к России не было выдвинуто никаких требований, никакого плана, как и прогнозировали многие ранее. По словам Лиепниекса, Путин хочет продолжать войну и Путин будет продолжать войну. В очередной раз будут какие-то раунды переговоров, предложения, которые будут обсуждаться, встречи в Стамбуле или где-то еще, делегации, дебаты и т. д., но война будет продолжаться, потому что Путин хочет продолжать войну, и это его настоящая цель.

Лиепниекс упомянул еще два места, где, по его мнению, Путин публично высказал реальные угрозы, например, поприветствовав Трампа и сказав, что рад видеть его живым и здоровым, а также что важно не доводить ситуацию до крайности – до вооруженного конфликта, и что очень хорошо, что Трамп это понимает.

«Трамп только льстит и подлизывается, а Путин в стиле бандитов 90-х годов интересуется здоровьем и говорит, что до крайности не стоит доводить, но довести можно», – заключает Лиепниекс.