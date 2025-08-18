Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Трамп только подлизывается, а Путин действует в стиле бандитов 90-х»: Лиепниекс

Neatkarīgā Rīta Avīze 18 августа, 2025 12:59

Мир 0 комментариев

«Самое главное, что эти переговоры не принесли никаких результатов. Нет никакого перемирия, нет никаких уступок со стороны России, нет прекращения огня», – цитирует "Неаткарига" комментарий политобозревателя Юргиса Лиепниекса к прошедшему саммиту на Аляске. 

По его мнению, для Путина это огромная дипломатическая победа – он ничего не уступил, ни в чем не пошел на уступки, против него не введены усиленные санкции. Лиепниекс признал, что на самом деле ничего не осталось. «Ключевая фраза Трампа была: «Пока нет сделки, значит, нет сделки, и поэтому нет смысла говорить об этом подробнее». У нас огромный прогресс, у нас все супер, я сейчас позвоню в Европу, но на данный момент сделки нет. Это сухая остаточная сумма», – объяснил ситуацию Лиепниекс.

В то же время Путин говорил, что соглашение есть, и надеется, что Европа его не сорвет и не торпедирует и т. д. "Трамп едет домой с пустыми руками. А для Путина встреча превратилась в грандиозное шоу и демонстрацию военной мощи, которая была драматически продумана, с множеством символов, что крайне необычно для такого мероприятия. Путин, на мой взгляд, является огромным выигравшим от всего этого мероприятия.

То, как приняли Путина, не имеет прецедентов. Его встретили в аэропорту у трапа, стоя на взлетно-посадочной полосе. Затем Путин спускается по красному ковру, и Трамп, что вообще никогда не было в истории, сажает его в свою машину, и они уезжают вдвоем. Таким образом, переговоры начинаются в машине вдвоем, без свидетелей, без переводчиков», – заключил Лиепниекс.

Лиепниекс подчеркнул, что Трамп с первого до последнего момента называл Путина своим хорошим другом, говорил, какие у них фантастические отношения, какой огромный прогресс, как все замечательно и т. д. «Для Путина это супер-крупная, огромная дипломатическая победа – он ничего не уступил, ни в чем не пошел на уступки, санкции против него не введены, он супер-друг в глазах Трампа и по словам Трампа – замечательный и фантастический человек и лидер, и все продолжается так, как продолжается с весны, за исключением того, что нет никакого ужесточения санкций», – сказал Лиепниекс.

По его словам, мало внимания уделяется тому, что в переговорах участвуют министры финансов обеих сторон, а значит, скорее всего, речь шла о санкциях, о бизнесе, о чем мы не знаем.

«Они, конечно, не могут принимать решения по Украине и тому подобному. Нельзя принимать решения по Украине без Украины, и об этом Трамп уже сказал ему на этой неделе. Но ничто не мешает им принять решение о прекращении огня, о том, что Россия может объявить перемирие, как минимум, не говоря уже о том, что Россия может прекратить нападения. Мы все ждали, что Трамп окажет давление на Путина, и в результате Путин скажет: да, хорошо, я готов с понедельника прекратить огонь. Не будем говорить о том, что он вообще может вывести войска из оккупированных территорий, вернуть похищенных детей, он может сделать все, что угодно, и Трамп мог бы потребовать от него всего, чтобы он это сделал. Если нет, то давно обещанные санкции, всевозможные последствия. Но Трамп этого от Путина не требует, или Путин его «шаркает», но мы не знаем, каким образом», — убежден Лиепниекс.

Он констатировал, что к России не было выдвинуто никаких требований, никакого плана, как и прогнозировали многие ранее. По словам Лиепниекса, Путин хочет продолжать войну и Путин будет продолжать войну. В очередной раз будут какие-то раунды переговоров, предложения, которые будут обсуждаться, встречи в Стамбуле или где-то еще, делегации, дебаты и т. д., но война будет продолжаться, потому что Путин хочет продолжать войну, и это его настоящая цель.

Лиепниекс упомянул еще два места, где, по его мнению, Путин публично высказал реальные угрозы, например, поприветствовав Трампа и сказав, что рад видеть его живым и здоровым, а также что важно не доводить ситуацию до крайности – до вооруженного конфликта, и что очень хорошо, что Трамп это понимает.

«Трамп только льстит и подлизывается, а Путин в стиле бандитов 90-х годов интересуется здоровьем и говорит, что до крайности не стоит доводить, но довести можно», – заключает Лиепниекс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 58 реакций
Комментарии (0) 58 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:05 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 6 часов назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать