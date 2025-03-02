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Трамп своим указом объявил официальным языком США английский. До сих пор у США официального языка не было

© BBC 2 марта, 2025 14:29

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором впервые в истории страны английский признается официальным языком на федеральном уровне. Ранее этот статус был закреплен за английским языком лишь в отдельных штатах.

Хотя на протяжении истории США все важнейшие документы, включая Конституцию и Декларацию независимости, были написаны на английском языке, официального языка как такового на законодательном уровне в стране никогда не было.

Английский признан официальным языком в 32 из 50 штатов США, подсчитала группа ProEnglish, выступающая за придание английскому официального статуса.

«Давно назрела необходимость признать английский официальным языком Соединенных Штатов», — говорится в тексте указа. В нем также сказано, что общий язык «способствует национальному сплочению», хотя и признается, что в США употребляется более 350 языков.

По данным правительства за 2019 год, почти 68 миллионов жителей США говорили у себя дома не по-английски. Явное большинство из них говорили на испанском языке: их число оценивается свыше 40 миллионов.

Трамп ранее уже обсуждал возможность объявить английский язык государственным, когда критиковал иммиграционную политику администрации Джо Байдена.

«В нашу страну приходят такие языки, что ни один специалист во всей стране не может на них говорить, — заявил Трамп в 2024 году на съезде Республиканской партии. — Эти языки — полное безумие, у них такие языки, о которых в нашей стране никто никогда не слышал. Жуткая штука».

Своим новым указом Трамп отменил указ Билла Клинтона от 2000 года, который обязывал федеральные ведомства и все организации, получающие помощь из федерального бюджета, оказывать помощь с переводом обращающимся к ним гражданам, которые не владеют английским языком. Теперь ведомствам предстоит самим решать, захотят ли они предоставлять услуги на иных языках.

Как заявили в администрации президента, среди прочего, цель указа — отдать должное американцам, для которых английский изначально не был родным, но которые выучили его и передали последующим поколениям, а также придать уверенности иммигрантам, которые с помощью этого универсального языка смогут реализовать свою американскую мечту.

Трамп вернулся в Белый дом чуть больше месяца назад и за это время подписал десятки указов. Многие из них отражают его консервативное мировоззрение, воплощенное в лозунге «сделать Америку снова великой».

Так, он распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а расположенному на Аляске высочайшему пику Америки вернул название Маккинли — в честь 25-го президента США, республиканца Уильяма Маккинли.

В период своего правления Барак Обама дал пику новое название — Денали, что на языке инднйцев атабаски означает «высокий». Эту инициативу Обамы горячо поддержали представители общины коренных народов Аляски.

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