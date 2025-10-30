Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Октября Завтра: Adina, Nadina, Ulla
Доступность

Трамп: США и Китай будут сотрудничать для мира в Украине

Редакция PRESS 30 октября, 2025 10:52

Мир 0 комментариев

Си Цзиньпин поможет в завершении войны в Украине, США и Китай будут совместно работать в этой связи, заявил Дональд Трамп после встречи с председателем КНР. Тему Тайваня Трамп и Си не обсуждали.

США и Китай будут совместно работать с целью добиться завершения войны в Украине. Это следует из заявления президента США Дональда Трампа, сделанного им в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One ранним утром в четверг, 30 октября, вскоре после его встречи с президентом КНР Си Цзиньпином с южнокорейском Пусане.

"Мы оба (сам Дональд Трамп и Си Цзиньпин. - Ред.) собираемся сотрудничать. Мы солидарны в том, что обе стороны (Россия и Украина. - Ред.) завязли в боевых действиях... Это безумие. Но Си поможет нам, и мы собираемся сотрудничать по Украине", - сказал Трамп.

Он добавил, что ему не нравится смотреть на то, как "шесть, семь, восемь тысяч молодых людей, по большей части солдат, убивают". В то же время Трамп подчеркнул, что происходящее "не стоит нам (США. - Ред.) ничего". "Фактически мы зарабатываем деньги. Но я не хочу зарабатывать деньги в данном случае", - продолжил он, напомнив, что США продают свои вооружения по полной цене НАТО, а Североатлантический альянс, в свою очередь, предоставляет их Украине.

Отвечая на уточняющий вопрос, президент США указал, что тема Тайваня на его переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином "ни разу не поднималась". Ранее Минфин США ввел санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". Это привело к частичной приостановке поставок российской нефти в Китай и Индию.

Наблюдатели неоднократно обвиняли Китай в том, что он помогает России вести войну против Украины, поставляя в страну товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военной промышленности. Кроме того, Москве помогают финансировать военные действия средства, поступающие в российский бюджет от продажи Китаю нефти и газа, указывают критики.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:50 30.10.2025
Суд увеличил сроки наказания отцу и мачехе убитой Юстины
Bitnews.lv 5 минут назад
Юрмала: отставка мэра
Sfera.lv 5 минут назад
Солнечные панели на рижских многоэтажках?
Bitnews.lv 53 минуты назад
Люди снова начнут начнут гнать самогон — эксперты об акцизах
Bitnews.lv 58 минут назад
Банк Латвии выпускает монету к 500-летию латышской книги
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийские женщины избегают скриннига груди
Bitnews.lv 1 час назад
ЕС: граница обрывается у Зилупе
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: как сдать квартиру и не преступить закон
Sfera.lv 6 часов назад

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Читать
Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Читать

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Читать

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Читать

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Читать

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Читать