Трамп: США и Китай будут сотрудничать для мира в Украине

США и Китай будут совместно работать с целью добиться завершения войны в Украине. Это следует из заявления президента США Дональда Трампа, сделанного им в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One ранним утром в четверг, 30 октября, вскоре после его встречи с президентом КНР Си Цзиньпином с южнокорейском Пусане.

"Мы оба (сам Дональд Трамп и Си Цзиньпин. - Ред.) собираемся сотрудничать. Мы солидарны в том, что обе стороны (Россия и Украина. - Ред.) завязли в боевых действиях... Это безумие. Но Си поможет нам, и мы собираемся сотрудничать по Украине", - сказал Трамп.

Он добавил, что ему не нравится смотреть на то, как "шесть, семь, восемь тысяч молодых людей, по большей части солдат, убивают". В то же время Трамп подчеркнул, что происходящее "не стоит нам (США. - Ред.) ничего". "Фактически мы зарабатываем деньги. Но я не хочу зарабатывать деньги в данном случае", - продолжил он, напомнив, что США продают свои вооружения по полной цене НАТО, а Североатлантический альянс, в свою очередь, предоставляет их Украине.

Отвечая на уточняющий вопрос, президент США указал, что тема Тайваня на его переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином "ни разу не поднималась". Ранее Минфин США ввел санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". Это привело к частичной приостановке поставок российской нефти в Китай и Индию.

Наблюдатели неоднократно обвиняли Китай в том, что он помогает России вести войну против Украины, поставляя в страну товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военной промышленности. Кроме того, Москве помогают финансировать военные действия средства, поступающие в российский бюджет от продажи Китаю нефти и газа, указывают критики.