Трамп сравнил Путина и Зеленского с маслом и уксусом

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, способен ли он организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Во время общения с журналистами в пятницу, 22 августа, глава Белого дома, пытаясь подчеркнуть сложность такой встречи, сравнил Путина и Зеленского с маслом и уксусом.

"Знаете, это немного похоже на масло и уксус. Они не слишком хорошо ладят друг с другом по понятным причинам", - цитирует Трампа телеканал CNN. "Посмотрим, придется ли мне там (на встрече Путина с Зеленским. - Ред.) присутствовать. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они провели встречу и посмотрели, как у них получится", - добавил Трамп.

Заявление Трампа прозвучало после того, как глава МИД России Сергей Лавров заявил телеканалу NBC News, что встреча между Путиным и Зеленским "не запланирована". "Президент Путин четко сказал, что он готов к встрече при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка", - заявил Лавров. Пока ее нет, отметил российский министр.

Politico: Трамп не рассматривает возможность серьезного вооружения Украины



Ранее, 21 августа, Дональд Трамп обвинил своего предшественникаДжо Байдена в том, что Украина не имела "шансов на победу" в войне против России по той причине, что Байден не позволил Киеву атаковать страну-интервента, разрешив ей только защищаться. "Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика", - написал Трамп.

Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, этими словами Трамп не пытался предупредить Путина о том, что Вашингтон намерен серьезно вооружить Украину в случае провала мирных переговоров, а лишь констатировал, что Украины нет рычагов влияния и ей "придется принять сделку в основном на условиях России", чтобы положить конец войне.