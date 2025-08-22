Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп сравнил Путина и Зеленского с маслом и уксусом

Редакция PRESS 22 августа, 2025 21:49

Мир 0 комментариев

Организовать встречу Путина и Зеленского так же сложно, как смешать масло с уксусом, считает Дональд Трамп. Он предпочел бы не присутствать на этой встрече, сказал президент США.

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, способен ли он организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Во время общения с журналистами в пятницу, 22 августа, глава Белого дома, пытаясь подчеркнуть сложность такой встречи, сравнил Путина и Зеленского с маслом и уксусом.

"Знаете, это немного похоже на масло и уксус. Они не слишком хорошо ладят друг с другом по понятным причинам", - цитирует Трампа телеканал CNN. "Посмотрим, придется ли мне там (на встрече Путина с Зеленским. - Ред.) присутствовать. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они провели встречу и посмотрели, как у них получится", - добавил Трамп.

Заявление Трампа прозвучало после того, как глава МИД России Сергей Лавров заявил телеканалу NBC News, что встреча между Путиным и Зеленским "не запланирована". "Президент Путин четко сказал, что он готов к встрече при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка", - заявил Лавров. Пока ее нет, отметил российский министр.

Politico: Трамп не рассматривает возможность серьезного вооружения Украины


Ранее, 21 августа, Дональд Трамп обвинил своего предшественникаДжо Байдена в том, что Украина не имела "шансов на победу" в войне против России по той причине, что Байден не позволил Киеву атаковать страну-интервента, разрешив ей только защищаться. "Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика", - написал Трамп.

Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, этими словами Трамп не пытался предупредить Путина о том, что Вашингтон намерен серьезно вооружить Украину в случае провала мирных переговоров, а лишь констатировал, что Украины нет рычагов влияния и ей "придется принять сделку в основном на условиях России", чтобы положить конец войне. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

