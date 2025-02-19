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Трамп шокировал, назвав Зеленского «диктатором» и «малоизвестным комиком»: «У него скоро и страны не останется»

Редакция PRESS 19 февраля, 2025 19:08

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Х шокирующий твит, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского "малоизвестным комиком" и "диктатором без выборов". Цитируем: 

"Просто задумайтесь: малоизвестный комик Владимир Зеленский умудрился уговорить США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую можно было вообще не начинать, но без США и без «ТРАМПА» он теперь ее никогда не сможет закончить.

Америка уже потратила на 200 миллиардов долларов больше, чем вся Европа, и если европейские деньги гарантированы, то США не получат обратно ни цента. Почему Сонный Джо Байден не потребовал равного участия, ведь эта война куда важнее для Европы, чем для нас? У нас хотя бы есть большой, красивый океан, который нас разделяет.

А теперь к самому интересному — Зеленский сам признает, что половина денег, которые мы ему отправили, просто «исчезла». Он отказывается проводить выборы, его рейтинг в Украине ниже плинтуса, а единственное, что у него хорошо получалось — это водить Байдена за нос. Диктатор без выборов, если он не поторопится, у него скоро и страны не останется.

Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией — то, что все признают, может сделать только «ТРАМП» и его администрация. Байден даже не пытался, Европа провалилась, а Зеленский, похоже, просто хочет продолжать доить этот «денежный поток».

Я люблю Украину, но Зеленский справился ужасно: страна разрушена, миллионы людей погибли зря — и все это продолжается…"

 

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не должна была начинать войну. На пресс-конференции после встречи с Эвикой Силиней он заявил: "Допускаю, что сейчас есть большое желание создать положительную динамику, чтобы Трамп как можно скорее выполнил предвыборное обещание – достичь мира. Но очевидно, что полномасштабную войну против Украины начала именно Россия. Это факт. Россия – агрессор. Нам предстоит большая работа по налаживанию дипломатических контактов с США на всех уровнях, чтобы донести нашу позицию".

Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что шокирован публикацией президента США Дональда Трампа с критикой Владимира Зеленского и Украины. Его слова приводит телеканал ARD. По его словам, произошла «классическая смена ролей» между «преступником» и «пострадавшим». «Это российская риторика. Путин изображает это таким образом уже много лет. И, честно говоря, я несколько шокирован тем, что Дональд Трамп теперь, по-видимому, делает так же», — сказал Мерц.

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