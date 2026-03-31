Трамп пригрозил оставить Иран без электричества, если тот не пойдёт на переговоры

Редакция PRESS 31 марта, 2026 10:38

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп в понедельник пригрозил уничтожить иранский нефтяной хаб острове Харк, а также его нефтяные скважины, электростанции и опреснительные станции, если Иран не пойдет на сделку по прекращению войны и не откроет Ормузский пролив для навигации. Президент США написал в соцсетях, что Вашингтон ведет "серьезные переговоры" с "более разумным, чем прежде, режимом" в Тегеране.

Остров Харк, расположенный в 24 километрах от побережья Ирана в северной части Персидского залива, играет центральную роль в нефтяном экспорте страны. Любая атака на его энергетическую инфраструктуру может иметь драматические последствия для мировых рынков, которые уже оказались на краю пропасти, отмечают аналитики.

Скриншот сообщения президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth, 30 марта 2026 года @realDonaldTrump
Остров относительно невелик - около 8 километров в длину и 4-5 километров в ширин, - но на нем расположена обширная инфраструктура, включая резервуары для хранения, трубопроводы и морские погрузочные терминалы. Около 90% сырой нефти, экспортируемой Ираном, уходит на внешние рынки, главным образом, азиатские, именно через Харк. Терминалы острова могут загружать примерно 1,3-1,6 миллиона баррелей сырой нефти в день, чему способствует глубоководный доступ, позволяющий причаливать очень крупным нефтевозам.

Пост Трампа в социальных сетях появился после того, как днем раньше в интервью газете Financial Times он заявил, что предпочел бы "забрать иранскую нефть" и контролировать остров Харк.

"Может быть, мы возьмем остров Харк, а может быть, и нет", - продолжил он. -У нас есть много вариантов".

В интервью Трамп также сообщил, что США наметили себе около 3000 целей, которые хотели бы поразить в Иране, но добавил, что "сделка может быть заключена довольно быстро". Позднее в разговоре с журналистами на борту Air Force One Трамп подтвердил, что переговоры с Ираном "идут прямо или косвенно" .

Тем временем в Иране не подтверждают дипконтакты с США.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник признал, что получил от администрации Трампа предложение из 15 пунктов. По его словам, прямых переговоров с Вашингтоном пока не было. А спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф допустил, что США готовят наземную операцию в Иране, а информация о переговорах - лишь прикрытие.

Он сообщил, что Иран готов встретить американских солдат решительным отпором, пригрозив новыми ударами партнерам Трампа в регионе.

«Наша позиция совершенно ясна. Сейчас, в условиях, когда военное нападение и агрессия США с высокой интенсивностью продолжаются, разумеется, все наши усилия, все наши возможности направлены на защиту самих себя. Эти заявления мы не оцениваем как искренние. Предыдущий опыт мы ощутили на собственной шкуре — то предательство, которое за период менее одного года дважды было совершено в отношении дипломатии», — заявил представитель иранского МИДа во время пресс-конференции.

Багаи также добавил, что те страны, которые беспокоятся из-за роста цен на нефть, должны обращаться в первую очередь к США, а не обвинять Иран в перекрытии Ормузского пролива. Он отметил, что реальные виновники кризиса на энергетических рынках — американские власти.

Эксперты считают, что захват острова Харк - сложный сценарий для внешних сил, так как, помимо ракет и беспилотников, они будут находиться в пределах досягаемости артиллерии с материковой части Ирана.

Тем временем Пакистан, позиционирующий себя как посредника в конфликте, допустил начало прямых контактов США и Ирана в ближайшие дни.

В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все
В Эстонию этой ночью влетели 10 украинских дронов: нашли не все

«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео
«Вас тут все ненавидят»: оскорблявшая украинца пассажирка такси попала на видео (1)

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше
Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

Сайт положили сами? VUGD ответил Силине

Премьер-министр Эвика Силина (Новое единство) заявила, что потребует от Государственной службы пожарной охраны и спасения (VUGD) разъяснений относительно технических возможностей интернет-сайта «112.lv». Также министр внутренних дел Рихардс Козловскис (Новое единство) поручил ответственным службам внутренних дел оперативно решить технические нюансы.

Какие яйца полезнее: белые, коричневые, «деревенские»?

В латвийских торговых сетях с выбором яиц проблем нет. Разнообразие упаковок, производителей, цен... И все чаще на упаковках пишут, что яйца снесли куры, не содержащиеся в клетках. Что это означает? От чего зависит размер яйца? И всегда ли деревенские больше?

Концептуально одобрено: гражданам третьих стран разрешат водить только с латвийскими правами?

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник концептуально поддержала для рассмотрения в первом чтении предложенные фракцией Союза зеленых и крестьян (СЗК) поправки к закону о дорожном движении, которые предусматривают обязанность граждан третьих стран, находящихся в Латвии более полугода и участвующих в дорожном движении, получить латвийское водительское удостоверение.

Случилось чудо: цены на топливо поползли вниз

Во вторник, за день до временного снижения акцизного налога, в крупнейших сетях АЗС Латвии немного снизились средние цены на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

«Ад на земле»: как в Буче фиксировали преступления армии РФ

Во время оккупации Бучи многие ее жители рисковали жизнью, документируя военные преступления армии РФ. Эти материалы впоследствии помогли установить причастных к убийствам и насилию мирных жителей.

Без этого не сможете купить билет: Rīgas satiksme напоминает

Rīgas satiksme распространила важное сообщение для пассажиров о необходимости обновить мобильное приложение. С 31 марта в сервисе внедрено новое платёжное решение для повышения безопасности расчётов, и без обновления приложения покупка билетов будет невозможна.

Кто это? Людей с двойным гражданством Латвии и РФ стало в 4 раза больше

С 2014 года число лиц с двойным гражданством Латвии и России увеличилось в четыре раза, сообщил во вторник на заседании подкомиссии по внутренней безопасности комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Министерства внутренних дел (МВД).

