Трамп пригрозил оставить Иран без электричества, если тот не пойдёт на переговоры

Остров Харк, расположенный в 24 километрах от побережья Ирана в северной части Персидского залива, играет центральную роль в нефтяном экспорте страны. Любая атака на его энергетическую инфраструктуру может иметь драматические последствия для мировых рынков, которые уже оказались на краю пропасти, отмечают аналитики.

Скриншот сообщения президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth, 30 марта 2026 года @realDonaldTrump

Остров относительно невелик - около 8 километров в длину и 4-5 километров в ширин, - но на нем расположена обширная инфраструктура, включая резервуары для хранения, трубопроводы и морские погрузочные терминалы. Около 90% сырой нефти, экспортируемой Ираном, уходит на внешние рынки, главным образом, азиатские, именно через Харк. Терминалы острова могут загружать примерно 1,3-1,6 миллиона баррелей сырой нефти в день, чему способствует глубоководный доступ, позволяющий причаливать очень крупным нефтевозам.

Пост Трампа в социальных сетях появился после того, как днем раньше в интервью газете Financial Times он заявил, что предпочел бы "забрать иранскую нефть" и контролировать остров Харк.

"Может быть, мы возьмем остров Харк, а может быть, и нет", - продолжил он. -У нас есть много вариантов".

В интервью Трамп также сообщил, что США наметили себе около 3000 целей, которые хотели бы поразить в Иране, но добавил, что "сделка может быть заключена довольно быстро". Позднее в разговоре с журналистами на борту Air Force One Трамп подтвердил, что переговоры с Ираном "идут прямо или косвенно" .

Тем временем в Иране не подтверждают дипконтакты с США.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в понедельник признал, что получил от администрации Трампа предложение из 15 пунктов. По его словам, прямых переговоров с Вашингтоном пока не было. А спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф допустил, что США готовят наземную операцию в Иране, а информация о переговорах - лишь прикрытие.

Он сообщил, что Иран готов встретить американских солдат решительным отпором, пригрозив новыми ударами партнерам Трампа в регионе.

«Наша позиция совершенно ясна. Сейчас, в условиях, когда военное нападение и агрессия США с высокой интенсивностью продолжаются, разумеется, все наши усилия, все наши возможности направлены на защиту самих себя. Эти заявления мы не оцениваем как искренние. Предыдущий опыт мы ощутили на собственной шкуре — то предательство, которое за период менее одного года дважды было совершено в отношении дипломатии», — заявил представитель иранского МИДа во время пресс-конференции.

Багаи также добавил, что те страны, которые беспокоятся из-за роста цен на нефть, должны обращаться в первую очередь к США, а не обвинять Иран в перекрытии Ормузского пролива. Он отметил, что реальные виновники кризиса на энергетических рынках — американские власти.

Эксперты считают, что захват острова Харк - сложный сценарий для внешних сил, так как, помимо ракет и беспилотников, они будут находиться в пределах досягаемости артиллерии с материковой части Ирана.

Тем временем Пакистан, позиционирующий себя как посредника в конфликте, допустил начало прямых контактов США и Ирана в ближайшие дни.