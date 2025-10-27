Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Трамп пригрозил Путину атомной подлодкой в ответ на заявление об испытании «Буревестника»

Редакция PRESS 27 октября, 2025 10:38

Мир 0 комментариев

Президенту РФ Владимиру Путину, объявившему о завершении испытаний межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, следует помнить, что недалеко от России дежурит американская атомная подводная лодка, сказал президент США Дональд Трамп.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 тысяч миль. Они с нами не в игры играют, мы с ними тоже. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния», — заметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что считает «неуместным» то, что Путин хвалится новым оружием. «Ему следует закончить войну, которая должна была продлиться неделю, а идет уже четвертый год. Именно этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет», — подчеркнул американский лидер. Путин объявил 26 октября, что Россия завершила «решающие испытания» крылатой ракеты «Буревестник» неограниченной дальности и начинает работать над ее развертыванием. Глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что ракета преодолела 14 тысяч километров примерно за 15 часов, «и это не предел». Генерал утверждал, что технические характеристики новинки позволяют использовать ее «с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии».

Впервые Путин рассказал о разработке «Буревестника» в 2018 году во время послания Федеральному собранию. По данным западных разведок, с 2017 по 2019 год ракету пытались запустить не менее 13 раз, и лишь две попытки имели частичный успех, а одна закончилась трагедией. В 2019 году «Буревестник» рухнул в Баренцево море, а во время его извлечения произошел взрыв, при котором погибли 7 человек, в том числе ученые из ядерного центра в Сарове. Облако радиации, возникшее в результате инцидента, накрыло Северодвинск и долетело до стран Скандинавии. Последнее известное испытание «Буревестника» прошло в 2023 году, тогда Путин тоже говорил об успехе, отмечая, что работа над ракетой «практически закончена».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 27.10.2025
Латвия: хор Kamēr… стал четырежды лауреатом Гран-при Европы
Sfera.lv 1 час назад
«Неограниченная дальность»: Россия завершила испытания «Буревестника»
Bitnews.lv 1 час назад
Когда в столице введут ограничения для владельцев электромобилей?
Bitnews.lv 2 часа назад
Рождаемость в Латвии упала почти наполовину за десять лет
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: стратегический запас батареек обеспечил «Роллс-Ройс»
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: Раймонд Паулс стал командором
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: эффект не виден
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: средства имеем
Sfera.lv 7 часов назад

Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

Латышские СМИ 13:51

Латышские СМИ 0 комментариев

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Читать
Загрузка

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения 0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Читать

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Читать

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

Наука и технологии 0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Читать

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Читать