Трамп пригрозил Путину атомной подлодкой в ответ на заявление об испытании «Буревестника»

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 тысяч миль. Они с нами не в игры играют, мы с ними тоже. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка — нам не нужно стрелять на такие расстояния», — заметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что считает «неуместным» то, что Путин хвалится новым оружием. «Ему следует закончить войну, которая должна была продлиться неделю, а идет уже четвертый год. Именно этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет», — подчеркнул американский лидер. Путин объявил 26 октября, что Россия завершила «решающие испытания» крылатой ракеты «Буревестник» неограниченной дальности и начинает работать над ее развертыванием. Глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что ракета преодолела 14 тысяч километров примерно за 15 часов, «и это не предел». Генерал утверждал, что технические характеристики новинки позволяют использовать ее «с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии».

Впервые Путин рассказал о разработке «Буревестника» в 2018 году во время послания Федеральному собранию. По данным западных разведок, с 2017 по 2019 год ракету пытались запустить не менее 13 раз, и лишь две попытки имели частичный успех, а одна закончилась трагедией. В 2019 году «Буревестник» рухнул в Баренцево море, а во время его извлечения произошел взрыв, при котором погибли 7 человек, в том числе ученые из ядерного центра в Сарове. Облако радиации, возникшее в результате инцидента, накрыло Северодвинск и долетело до стран Скандинавии. Последнее известное испытание «Буревестника» прошло в 2023 году, тогда Путин тоже говорил об успехе, отмечая, что работа над ракетой «практически закончена».