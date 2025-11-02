Президент США Дональд Трамп пригрозил направить американские вооруженные силы в Нигерию, "если нигерийское правительство продолжит допускать убийства христиан". Соответствующую запись глава Белого дома разместил в субботу, 1 ноября, в соцсети Truth Social.

По его словам, в подобном случае "США немедленно прекратят всякую помощь и поддержку Нигерии" и, "вполне возможно", введут свои силы в эту страну, чтобы "полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния". Трамп добавил, что уже поручил военному ведомству страны "подготовиться к возможным действиям". "НИГЕРИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛУЧШЕ ПОСПЕШИТЬ!" - написал американский лидер.

На его слова отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет. "Убийства невинных христиан в Нигерии - и в любой другой стране - должны немедленно прекратиться. Министерство войны готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства", - написал он в соцсети X.

Президент Нигерии отрицает обвинения в адрес своей страны

"Характеристика Нигерии как страны, нетерпимой к другим религиям, не отражает нашу национальную реальность", - в свою очередь написал президент Нигерии Бола Тинубу в соцсети X 1 ноября. "Свобода вероисповедания и терпимость были и всегда будут основными принципами нашей коллективной идентичности", - добавил Тинубу.

В марте 2025 года член Конгресса США Крис Смит (республиканец от штата Нью-Джерси) призвал Госдеп включить Нигерию в список "стран, вызывающих особую озабоченность". В начале октября сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз и член Палаты представителей Райли Мур (республиканец, штат Западная Вирджиния) обвинили нигерийское правительство в том, что оно закрывает глаза на "массовые убийства" христиан.

Напряженность внутри Нигерии

На севере Нигерии проживают преимущественно мусульмане, на юге преобладают христиане, обе конфессии представлены практически поровну.

На северо-востоке страны действует исламистская террористическая группировка "Боко Харам", с 2009 года ее деятельность привела более чем к 35 000 жертв, свыше двух миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

В центральной Нигерии пастухи - в большинстве своем мусульмане - неоднократно вступали в столкновения с фермерами - в большинстве своем христианами. Однако, отмечает AFP, этот конфликт в целом вызван борьбой за доступ к земельным ресурсам.