Трамп пригрозил направить силы США в Нигерию (1)

© Deutsche Welle 2 ноября, 2025 14:13

Мир 1 комментариев

По словам главы США, он поручил военному ведомству "подготовиться к возможным действиям". Трамп заявил, что может направить военных в Нигерию, "если нигерийское правительство продолжит допускать убийства христиан". 

Президент США Дональд Трамп пригрозил направить американские вооруженные силы в Нигерию, "если нигерийское правительство продолжит допускать убийства христиан". Соответствующую запись глава Белого дома разместил в субботу, 1 ноября, в соцсети Truth Social.

По его словам, в подобном случае "США немедленно прекратят всякую помощь и поддержку Нигерии" и, "вполне возможно", введут свои силы в эту страну, чтобы "полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния". Трамп добавил, что уже поручил военному ведомству страны "подготовиться к возможным действиям". "НИГЕРИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛУЧШЕ ПОСПЕШИТЬ!" - написал американский лидер.

На его слова отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет. "Убийства невинных христиан в Нигерии - и в любой другой стране - должны немедленно прекратиться. Министерство войны готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, совершающих эти ужасные зверства", - написал он в соцсети X.

Президент Нигерии отрицает обвинения в адрес своей страны

"Характеристика Нигерии как страны, нетерпимой к другим религиям, не отражает нашу национальную реальность", - в свою очередь написал президент Нигерии Бола Тинубу в соцсети X 1 ноября. "Свобода вероисповедания и терпимость были и всегда будут основными принципами нашей коллективной идентичности", - добавил Тинубу.

В марте 2025 года член Конгресса США Крис Смит (республиканец от штата Нью-Джерси) призвал Госдеп включить Нигерию в список "стран, вызывающих особую озабоченность". В начале октября сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз и член Палаты представителей Райли Мур (республиканец, штат Западная Вирджиния) обвинили нигерийское правительство в том, что оно закрывает глаза на "массовые убийства" христиан.

Напряженность внутри Нигерии

На севере Нигерии проживают преимущественно мусульмане, на юге преобладают христиане, обе конфессии представлены практически поровну.

На северо-востоке страны действует исламистская террористическая группировка "Боко Харам", с 2009 года ее деятельность привела более чем к 35 000 жертв, свыше двух миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

В центральной Нигерии пастухи - в большинстве своем мусульмане - неоднократно вступали в столкновения с фермерами - в большинстве своем христианами. Однако, отмечает AFP, этот конфликт в целом вызван борьбой за доступ к земельным ресурсам.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС (1)

Важно 10:55

1 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом (1)

Важно 10:49

1 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

Важно 10:26

1 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Важно 09:38

1 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

Важно 09:11

1 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Важно 08:43

1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Новости Латвии 08:27

1 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать