Трамп прекращает торговые переговоры с Канадой

Президент США заявил в четверг, что прекращает "все торговые переговоры" с Канадой. По словам Дональда Трампа, он принял это решение из-за телевизионной рекламы, в которой были "искажены факты" об американских пошлинах. Хозяин Белого дома назвал действия канадских властей "вопиющими", обвинив их в том, что они пытаются оказать давление суды Соединённых Штатов.

Соответствующий пост в аккаунте Трампа в социальной сети Truth Social появился после того, как премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что намерен удвоить экспорт в другие страны связи с угрозой, которую представляет тарифная политика администрации американского президента.

По данным СМИ, возмущение Трампа вызвала рекламная кампания канадской провинции Онтарио, в которой были использованы аудио- и видеофрагменты выступления 40-го президента США Рональда Рейгана от 1987 года. В них тот говорит об ущербе пошлин для американских граждан.

На прошлой неделе Даг Форд, премьер-министр Онтарио, объявив о запуске кампании, заявил: "Используя все имеющиеся у нас инструменты, мы никогда не перестанем приводить доводы против американских тарифов в отношении Канады. Путь к процветанию лежит через совместную работу".

Трамп же в четверг написал: "Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада обманным путём использовала фейковую рекламу, в которой Рональд Рейган негативно высказывается о пошлинах".

"Реклама стоила 75 000 долларов. Они сделали это только для того, чтобы помешать решению Верховного суда США и других судов", - написал он на своей странице в соцсети.

"Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Исходя из их вопиющего поведения, все торговые переговоры с Канадой навсегда прекращаются", - дополнил он.

В тот же день Президентский фонд и институт Рональда Рейгана опубликовал заявление на сайте X о том, что реклама, созданная правительством Онтарио, "искажает содержание радиообращения президента к нации о свободной и справедливой торговле от 25 апреля 1987 года".

В заявлении добавляется, что власти провинции не получали разрешения фонда "на использование и редактирование высказываний".

Фонд добавил, что "рассматривает юридические варианты решения этого вопроса", и предложил желающим посмотреть неотредактированную видеозапись обращения Рейгана.

Торговая напряжённость

Решение Трампа о резком прекращении переговоров может привести к повышению торговой напряжённости, которая уже несколько месяцев нарастает между двумя соседними странами.

Ранее Карни встречался с Трампом, чтобы обсудить пересмотр сделки Канада-США-Мексика о свободной торговле, а также новые американские пошлины на канадские товары, которые с лета составляют 35% вместо прежних 25%.

Сегодня более трёх четвертей канадского экспорта направляется в США, и ежедневно границу пересекают товары и услуги на сумму около 3,6 миллиарда канадских долларов (2,7 миллиарда долларов США).