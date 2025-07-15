Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

Трамп предложил Зеленскому нанести удары по Москве и Петербургу: Financial Times (Дополнено) (1)

Редакция PRESS 15 июля, 2025 19:28

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля предложил усилить удары по территории России, включая возможные атаки по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух осведомленных источников.

Позже в Белом доме назвали «вырванными из контекста» слова президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Москве и Санкт-Петербургу, пишет Newsweek.

«Financial Times печально известна тем, что выдирает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что эта газета умирает», — заявила изданию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт подчеркнула, что Трамп «просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства». По ее словам, президент США «неустанно» работает, чтобы прекратить войну.

Как сообщает Financial Times, Трамп в разговоре напрямую поинтересовался у Зеленского: «Владимир, ты можешь ударить по Москве? И заодно по Санкт-Петербургу?» Украинский лидер, как утверждают источники, выразил готовность к таким действиям при условии предоставления соответствующего вооружения со стороны США. Трамп, в свою очередь, отметил, что рассматривает такую возможность как средство давления на Кремль, чтобы, по его словам, «заставить их почувствовать боль» и подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к переговорам.

После обсуждения в Белом доме Киеву был передан перечень возможных видов вооружений, которые могли бы быть поставлены через третьи страны. В частности, речь шла о ракетах ATACMS дальностью до 300 км — подобных тех, что уже были предоставлены Украине во время администрации Джо Байдена. Однако, как уточняется, эти ракеты не могут достигать целей в Москве или Санкт-Петербурге.

Украина ранее также обращалась к США с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 1600 км. Однако, по данным FT, команда Трампа выражала обеспокоенность тем, как Украина может использовать столь дальнобойное оружие, ссылаясь на «отсутствие сдержанности».

По сведениям Washington Post, 11 июля в Белом доме обсуждалась возможность передачи Украине дальнобойного вооружения, включая Tomahawk. Однако Трамп, по данным источников издания, решил отложить это решение, не исключив возможность вернуться к вопросу позже — в случае необходимости усиления давления на российское руководство.

Один из западных чиновников, осведомленных о деталях разговора между Трампом и Зеленским, заявил FT, что подобные обсуждения отражают растущую готовность западных стран рассматривать поставки вооружения, способного «перенести войну на территорию России». Это мнение, по словам источников, в последнее время все чаще звучит в частных разговорах среди американских официальных лиц.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина впервые применила ракеты ATACMS для ударов по военным объектам в России. В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт «приобрел элементы глобального характера», после чего Россия провела испытание ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, в стране была обновлена ядерная доктрина, снизившая порог применения ядерного оружия. Согласно новой редакции документа, Россия может нанести превентивный удар по странам НАТО в случае атак с применением дальнобойных неядерных вооружений, включая ATACMS и Storm Shadow.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 125 реакций
Комментарии (1) 125 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:10 16.07.2025
Ютюбер прыгал по памятнику Свободы. Не всем это понравилось
Bitnews.lv 6 часов назад
Каждый третий латвиец не может уехать в отпуск за пределы страны
Bitnews.lv 9 часов назад
ЕС даст каждому автомобилю цифровой паспорт
Bitnews.lv 10 часов назад
Мексика: мой любимый крокодил
Sfera.lv 12 часов назад
Эстония: тест на безопасность
Sfera.lv 12 часов назад
Польша: засада на границе
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: штрафы — это наше всё
Sfera.lv 12 часов назад
Премьер-министр Латвии: «патриотичный» жест
Sfera.lv 13 часов назад

Жуть в Даугавпилсе: злодей забрался через окно и забил трубой до смерти спящую жертву (1)

Важно 20:54

Важно 1 комментариев

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Читать
Загрузка

Латвия полностью выкупит доли компаний TET и LMT у шведов: инвестора Валайнис начнет искать уже завтра (1)

Бизнес 20:49

Бизнес 1 комментариев

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Читать

Бронетранспортеры из Латвии отправляются в Украину: Силиня с визитом в Киеве (1)

Важно 20:43

Важно 1 комментариев

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Читать

Латвийское радио 4 «Домская площадь» закрывают (1)

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 1 комментариев

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Читать

Латвийский юрист лишен государственной награды: вероятно, из-за позорного поступка во времена СССР (1)

Важно 20:33

Важно 1 комментариев

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Читать

«Последствия осознаю»: родителям придется объяснять, почему они не хотят делать прививку ребенку (1)

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 1 комментариев

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

Читать

«У пенсионеров ненормально много денег!» Пусть лучше сами потратят эти тысячи, и не отдадут жуликам (1)

Важно 20:16

Важно 1 комментариев

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Читать