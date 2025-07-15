Позже в Белом доме назвали «вырванными из контекста» слова президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Москве и Санкт-Петербургу, пишет Newsweek.

«Financial Times печально известна тем, что выдирает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что эта газета умирает», — заявила изданию пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт подчеркнула, что Трамп «просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства». По ее словам, президент США «неустанно» работает, чтобы прекратить войну.

Как сообщает Financial Times, Трамп в разговоре напрямую поинтересовался у Зеленского: «Владимир, ты можешь ударить по Москве? И заодно по Санкт-Петербургу?» Украинский лидер, как утверждают источники, выразил готовность к таким действиям при условии предоставления соответствующего вооружения со стороны США. Трамп, в свою очередь, отметил, что рассматривает такую возможность как средство давления на Кремль, чтобы, по его словам, «заставить их почувствовать боль» и подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к переговорам.

После обсуждения в Белом доме Киеву был передан перечень возможных видов вооружений, которые могли бы быть поставлены через третьи страны. В частности, речь шла о ракетах ATACMS дальностью до 300 км — подобных тех, что уже были предоставлены Украине во время администрации Джо Байдена. Однако, как уточняется, эти ракеты не могут достигать целей в Москве или Санкт-Петербурге.

Украина ранее также обращалась к США с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 1600 км. Однако, по данным FT, команда Трампа выражала обеспокоенность тем, как Украина может использовать столь дальнобойное оружие, ссылаясь на «отсутствие сдержанности».

По сведениям Washington Post, 11 июля в Белом доме обсуждалась возможность передачи Украине дальнобойного вооружения, включая Tomahawk. Однако Трамп, по данным источников издания, решил отложить это решение, не исключив возможность вернуться к вопросу позже — в случае необходимости усиления давления на российское руководство.

Один из западных чиновников, осведомленных о деталях разговора между Трампом и Зеленским, заявил FT, что подобные обсуждения отражают растущую готовность западных стран рассматривать поставки вооружения, способного «перенести войну на территорию России». Это мнение, по словам источников, в последнее время все чаще звучит в частных разговорах среди американских официальных лиц.

Напомним, в ноябре прошлого года Украина впервые применила ракеты ATACMS для ударов по военным объектам в России. В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт «приобрел элементы глобального характера», после чего Россия провела испытание ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, в стране была обновлена ядерная доктрина, снизившая порог применения ядерного оружия. Согласно новой редакции документа, Россия может нанести превентивный удар по странам НАТО в случае атак с применением дальнобойных неядерных вооружений, включая ATACMS и Storm Shadow.