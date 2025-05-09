Трамп предложил снизить тарифы для Китая с 145% до 80% в преддверии переговоров

Высшие должностные лица США встретятся с высокопоставленной китайской делегацией в Швейцарии в рамках первых крупных переговоров между странами после того, как Трамп развязал торговую войну, введя жесткие тарифы на импорт.

«80-процентный тариф на Китай кажется правильным! Для Скотта Би», - написал Трамп на своей странице в социальных сетях в пятницу утром, имея в виду Скотта Бессента, своего главу казначейства, который был главным человеком в вопросах торговли. Президент-республиканец также призвал Китай открыть свои рынки для США, написав: «ЭТО БЫЛО БЫ ТАК ХОРОШО ДЛЯ НИХ!!! ЗАКРЫТЫЕ РЫНКИ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮТ!!!».

Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир встретятся с китайским вице-премьером Хэ Лифэном в Женеве в рамках самых высокопоставленных переговоров между двумя странами за последние месяцы, согласно заявлениям, сделанным на этой неделе администрацией Трампа и министерством торговли Китая. Это произойдет на фоне растущего беспокойства американских рынков по поводу влияния тарифов на цены и поставки потребительских товаров.

Ни одна страна не пострадала от торговой войны Трампа больше, чем Китай, крупнейший экспортер и вторая по величине экономика мира. Когда 2 апреля Трамп объявил о своих тарифах в «День освобождения», Китай в ответ ввел собственные тарифы, что Трамп расценил как проявление неуважения. С тех пор тарифы на товары друг друга постоянно растут: сейчас тарифы США против Китая составляют 145 %, а тарифы Китая против США - 125 %.