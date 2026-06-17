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Трамп пообещал поддержать Украину в обмен на помощь Европы в разминировании Ормуза

© Meduza.io 17 июня, 2026 10:49

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Дональд Трамп на саммите G7 призвал лидеров стран «Большой семерки» помочь США с разминированием Ормузского пролива в обмен на поддержку Украины, пишет Politico со ссылкой на источники.

В публичной части во время общения с журналистами Трамп сказал: «Не думаю, что нам понадобится большая помощь». Однако за закрытыми дверьми президент США, как рассказывает источник, занял «более гибкую позицию», добиваясь от стран G7 как политической, так и практической поддержки соглашения с Ираном.

«Ему [Трампу] понадобятся возможности союзников по G7 и других стран для очистки Ормузского пролива от мин», — сказал источник Politico. Взамен «должны быть уступки по Украине». «Есть очень сильное ожидание, что он поддержит Украину. Именно это он сказал лидерам», — добавил источник.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что проведенные на саммите дискуссии — в том числе с участием Трампа — «внушают определенный оптимизм». Этот оптимизм в отношении Белого дома разделяют и другие лидеры стран «Большой семерки», пишет Politico.

Саммит стран G7 во французском Эвиане стартовал 16 июня. Зеленский уже встретился с Трампом и Макроном, сам Трамп назвал эту встречу хорошей и пообещал, что еще поговорит с украинским президентом. В совместном заявлении стран G7, опубликованном после первого дня, говорится, что лидеры «Большой семерки» увеличат поставки вооружений Украине и усилят давление на российскую военную экономику. Лидеры стран G7 также поддержали соглашение об открытии Ормузского пролива, заключенное между Ираном и США. Его подписание ожидается 19 июня.

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