Трамп: пока «Томагавков» Киеву не будет. Пока…

Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One. Ранее Трамп заявлял, что не хочет эскалации войны и что ракеты "Томагавк" нужны США для обеспечения собственной безопасности. При этом днях американский телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе сообщил, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на поставку Украине ракет "Томагавк" после оценки, что это не повлияет негативно на запасы США, оставив окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа.

Журналисты спросили Трампа о "последней капле" в отношении президента России Владимира Путина.

"Последней капли не будет. Иногда сторонам надо дать воевать. И они воюют. Для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Но и для Украины боевые действия являются тяжелыми".



Ракеты Tomahawk, являющиеся ключевой частью арсенала США, имеют дальность действия от 1600 до 2500 километров и мощную боеголовку весом от 400 до 450 килограммов. В настоящее время Украина полагается на ракеты западного производства, такие как Storm Shadow, с дальностью около 250 километров, для противостояния российской военной агрессии.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от Германии системы ПВО "Пэтриот" и поблагодарил канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"У Украины теперь есть больше систем "Патриот" . Я благодарю канцлера Мерца, я благодарю Германию и всех, кто помогает – наши договоренности выполнены. Больше систем "Патриот" теперь находится в Украине и вводится в эксплуатацию", - заявил украинский лидер.

По его словам, для защиты ключевых объектов инфраструктуры и городов на всей территории Украины необходимо больше систем.

Зеленский также поблагодарил украинских военных "за долгосрочные санкции против России". "Охват этих санкций расширяется, как и потери российской военной машины. Более того, мы все чаще используем не только украинские беспилотники, но и наши собственные ракеты. Они показывают очень хорошие результаты", - заявил Зеленский.

В Кремле заявляют о недопустимости поставок ракет " Томагавк" Украине.