Трамп: пока «Томагавков» Киеву не будет. Пока…

Euronews 3 ноября, 2025 10:50

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Трамп также отметил, что может "изменить решение", но пока его ответ остается отрицательным.

Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One. Ранее Трамп заявлял, что не хочет эскалации войны и что ракеты "Томагавк" нужны США для обеспечения собственной безопасности. При этом днях американский телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе сообщил, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на поставку Украине ракет "Томагавк" после оценки, что это не повлияет негативно на запасы США, оставив окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа.

Журналисты спросили Трампа о "последней капле" в отношении президента России Владимира Путина.

"Последней капли не будет. Иногда сторонам надо дать воевать. И они воюют. Для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Но и для Украины боевые действия являются тяжелыми". 
 
Ракеты Tomahawk, являющиеся ключевой частью арсенала США, имеют дальность действия от 1600 до 2500 километров и мощную боеголовку весом от 400 до 450 килограммов. В настоящее время Украина полагается на ракеты западного производства, такие как Storm Shadow, с дальностью около 250 километров, для противостояния российской военной агрессии.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от Германии системы ПВО "Пэтриот" и поблагодарил канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"У Украины теперь есть больше систем "Патриот" . Я благодарю канцлера Мерца, я благодарю Германию и всех, кто помогает – наши договоренности выполнены. Больше систем "Патриот" теперь находится в Украине и вводится в эксплуатацию", - заявил украинский лидер.

По его словам, для защиты ключевых объектов инфраструктуры и городов на всей территории Украины необходимо больше систем.

Зеленский также поблагодарил украинских военных "за долгосрочные санкции против России". "Охват этих санкций расширяется, как и потери российской военной машины. Более того, мы все чаще используем не только украинские беспилотники, но и наши собственные ракеты. Они показывают очень хорошие результаты", - заявил Зеленский.

В Кремле заявляют о недопустимости поставок ракет " Томагавк" Украине.

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

