Трамп: похоже, мы потеряли Индию и Россию

"Похоже, что мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокому и темному Китаю. Желаю им долгого и полного процветания совместного будущего!" – написал Трамп.

На фото, сделанном, по всей видимости, в ходе недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, китайский лидер Си Цзиньпин идет с президентом России Владимиром Путиным, за ними следует премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет Радио Свобода.

СМИ ранее сообщали о конфликте между Трампом и Моди и о том, что индийский премьер перестал отвечать на звонки из Вашингтона. Соединенные Штаты недавно ввели для Индии дополнительные пошлины, в том числе в связи с закупками этой страной российской нефти. С Владимиром Путиным Трамп недавно встречался на Аляске, оба президента оценили итоги встречи как хорошие. Однако никакого прогресса по вопросу о завершении войны в Украине, которого добивается Трамп, достигнуто до сих пор не было. Трамп в последнее время неоднократно говорил, что "разочарован" Путиным.

Несколькими днями ранее президент США уже комментировал визит Путина в Китай. Он предположил, что Си Цзиньпин, Путин и руководитель КНДР, собравшиеся вместе на военном параде в Пекине, "строят заговор" против США. В Кремле это отвергли и предположили, что Трамп иронизирует.