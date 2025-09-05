Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: похоже, мы потеряли Индию и Россию

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 18:36

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в пятницу соцсети Truth Social фото лидеров Китая, Индии и России, снабдив его комментарием о том, что эти страны оказались в сфере влияния Китая.

"Похоже, что мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокому и темному Китаю. Желаю им долгого и полного процветания совместного будущего!" – написал Трамп.

На фото, сделанном, по всей видимости, в ходе недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, китайский лидер Си Цзиньпин идет с президентом России Владимиром Путиным, за ними следует премьер-министр Индии Нарендра Моди, пишет Радио Свобода.

СМИ ранее сообщали о конфликте между Трампом и Моди и о том, что индийский премьер перестал отвечать на звонки из Вашингтона. Соединенные Штаты недавно ввели для Индии дополнительные пошлины, в том числе в связи с закупками этой страной российской нефти. С Владимиром Путиным Трамп недавно встречался на Аляске, оба президента оценили итоги встречи как хорошие. Однако никакого прогресса по вопросу о завершении войны в Украине, которого добивается Трамп, достигнуто до сих пор не было. Трамп в последнее время неоднократно говорил, что "разочарован" Путиным.

Несколькими днями ранее президент США уже комментировал визит Путина в Китай. Он предположил, что Си Цзиньпин, Путин и руководитель КНДР, собравшиеся вместе на военном параде в Пекине, "строят заговор" против США. В Кремле это отвергли и предположили, что Трамп иронизирует. 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

