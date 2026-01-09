Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: остановить меня может только моя мораль

© Deutsche Welle 9 января, 2026 09:41

0 комментариев

Дональд Трамп заявил, что не нуждается в международном праве, а свою власть предпочитает ограничивать "собственной моралью". Глава Белого дома также не исключил выбор между контролем над Гренландией и сохранением НАТО.

Полномочия президента США Дональда Трампа ограничены только его "собственной моралью", а не международным правом. "Есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. (…) Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинить людям вред", - заявил глава Белого дома в интервью газете The New York Times, опубликованном в четверг, 8 января..

На вопрос журналистов о том, должна ли его администрация соблюдать международное право, Трамп ответил: "Да". Позже добавив, что будет самостоятельно решать, когда такие ограничения будут применяться к Соединенным Штатам. "Это зависит от того, как вы определяете международное право", - отметил республиканец.

Трамп допустил выбор между контролем над Гренландией и сохранением НАТО

Прямо отвечать на вопрос о том, что для него важнее - взятие под контроль США над Гренландией или сохранение НАТО - Дональд Трамп отказался, указывает издание, однако признал, что "выбор может быть".

Глава Белого дома ясно дал понять, что альянс, по сути, бесполезен без Соединенных Штатов в его основе, говорится в публикации. "Я думаю, мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они взялись за ум. Именно я заставил их тратить больше средств на НАТО, увеличить ВВП", - заявил Трамп.

Дональд Трамп отверг сценарий Венесуэлы для Тайваня

В разговоре с журналистами республиканец также отверг утверждение, что военная операция США в Каракасе по захвату Николаса Мадуро стала прецедентом, которому может последовать Китай в рамках своих притязаний на Тайвань.

"Это зависит от него (председателя КНР Си Цзиньпина. - Ред.), что он будет делать. Но я говорил ему, что буду очень недоволен, если он пойдет на что-то подобное. И я не думаю, что он это сделает. Надеюсь, он этого не сделает", - подчеркнул Трамп.

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км
ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км

Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража
Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража (1)

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

0 комментариев

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

0 комментариев

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

0 комментариев

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

0 комментариев

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

0 комментариев

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

0 комментариев

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

