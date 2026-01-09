Трамп: остановить меня может только моя мораль

Полномочия президента США Дональда Трампа ограничены только его "собственной моралью", а не международным правом. "Есть одно ограничение. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. (…) Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинить людям вред", - заявил глава Белого дома в интервью газете The New York Times, опубликованном в четверг, 8 января..

На вопрос журналистов о том, должна ли его администрация соблюдать международное право, Трамп ответил: "Да". Позже добавив, что будет самостоятельно решать, когда такие ограничения будут применяться к Соединенным Штатам. "Это зависит от того, как вы определяете международное право", - отметил республиканец.

Трамп допустил выбор между контролем над Гренландией и сохранением НАТО

Прямо отвечать на вопрос о том, что для него важнее - взятие под контроль США над Гренландией или сохранение НАТО - Дональд Трамп отказался, указывает издание, однако признал, что "выбор может быть".

Глава Белого дома ясно дал понять, что альянс, по сути, бесполезен без Соединенных Штатов в его основе, говорится в публикации. "Я думаю, мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они взялись за ум. Именно я заставил их тратить больше средств на НАТО, увеличить ВВП", - заявил Трамп.

Дональд Трамп отверг сценарий Венесуэлы для Тайваня

В разговоре с журналистами республиканец также отверг утверждение, что военная операция США в Каракасе по захвату Николаса Мадуро стала прецедентом, которому может последовать Китай в рамках своих притязаний на Тайвань.

"Это зависит от него (председателя КНР Си Цзиньпина. - Ред.), что он будет делать. Но я говорил ему, что буду очень недоволен, если он пойдет на что-то подобное. И я не думаю, что он это сделает. Надеюсь, он этого не сделает", - подчеркнул Трамп.