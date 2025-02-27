Трамп: о вступлении в НАТО Украина «может забыть»

«О НАТО можно забыть. — цитирует его AFP. — Я думаю, что по этой причине все это [война России с Украиной], вероятно, и началось».
Выступая перед своим кабинетом, президент США также коснулся перспектив вступления Украины в НАТО.
«О НАТО можно забыть. — цитирует его AFP. — Я думаю, что по этой причине все это [война России с Украиной], вероятно, и началось».
Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.
Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.
Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").
Председателем комиссии Сейма по бюджету и финансам в четверг избрана бывшая министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").
В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.
В кулуарах обсуждают истинные причины, по которым из Сейма вылетели конкретные министры, пишет pietiek.com. Удивительным образом выбор был частично обоснован... романтическими и родственными связями.
Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.
Службы госдоходов (СГД) разослала около 99 тыс писем людям, у которых оборот по счету в банке сильно расходится с известным СГД размером их доходов. Примерно четверть получателей откликнулась, подав дополнительные декларации. При этом эта рассылка показала, что, возможно, латвийцы довольно сильно зависимы от азартных игр — по крайней мере, тысячи людей объяснили внезапное появление у них крупных сумм выигрышами, сообщила в передаче «Открытый разговор» гендиректор СГД Байба Шмите-Роке.
Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.
Тема возможного прекращения огня в Украине - одна из самых обсуждаемых сегодня, но дебаты ведутся не только в контексте будущего Украины.
Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.
Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис. По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.