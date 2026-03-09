Дональд Трамп «недоволен» назначением Ираном Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ираном, сообщил телеканал Fox News. Ведущий Брайан Килмид заявил, что поговорил с президентом США после объявления об избрании нового лидера, и тот сказал ему: «Я недоволен».

Килмид не предоставил дополнительных подробностей.

Ранее Трамп после сообщений СМИ о том, что Моджтабы Хаменеи стал наиболее вероятным кандидатом на пост верховного лидера Ирана, заявлял, что его не устраивает эта кандидатура. Американский президент требовал, чтобы при выборе лидера Ирана учитывали позицию США, которые находятся в состоянии войны с Тегераном, а Израиль предупреждал, что новый лидер станет мишенью для него.

В интервью Times of Israel после объявления о назначении нового верховного лидера Ирана Трамп отказался комментировать ситуацию, сказав лишь: «Посмотрим, что будет».