Американская сторона утверждает, что DSA подрывает интересы технологических компаний из США и используется для ограничения свободы слова, в частности — для блокировки правых движений. Подобные заявления звучали и ранее: представители Вашингтона не раз обвиняли ЕС в «неоправданных ограничениях», прикрывающихся борьбой с дезинформацией и разжиганием ненависти.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в 2022 году, а его положения начали поэтапно применяться с 2023-го. Документ обязывает онлайн-платформы и маркетплейсы быстрее реагировать на незаконный контент — поддельные товары, мошенничество, разжигание ненависти. Крупнейшие сервисы с аудиторией более 45 млн пользователей в ЕС должны также оценивать риски распространения дезинформации и манипуляций выборами. За нарушение правил компаниям грозит штраф до 6% от глобального годового оборота.

Помимо DSA, в администрации Трампа недовольны и европейскими цифровыми налогами. Эти меры были введены в ряде стран после того, как в рамках ОЭСР не удалось выработать общую налоговую модель. По словам Трампа, если такие налоги сохранятся, США могут ответить дополнительными пошлинами на импорт европейских товаров.

Reuters также сообщает, что Госдепартамент поручил американским дипломатам в Европе активнее работать против DSA, добиваясь его корректировки или отмены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поднимал эту тему и на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.