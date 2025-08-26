Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете (1)

Редакция PRESS 26 августа, 2025 21:47

Важно 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Американская сторона утверждает, что DSA подрывает интересы технологических компаний из США и используется для ограничения свободы слова, в частности — для блокировки правых движений. Подобные заявления звучали и ранее: представители Вашингтона не раз обвиняли ЕС в «неоправданных ограничениях», прикрывающихся борьбой с дезинформацией и разжиганием ненависти.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в 2022 году, а его положения начали поэтапно применяться с 2023-го. Документ обязывает онлайн-платформы и маркетплейсы быстрее реагировать на незаконный контент — поддельные товары, мошенничество, разжигание ненависти. Крупнейшие сервисы с аудиторией более 45 млн пользователей в ЕС должны также оценивать риски распространения дезинформации и манипуляций выборами. За нарушение правил компаниям грозит штраф до 6% от глобального годового оборота.

Помимо DSA, в администрации Трампа недовольны и европейскими цифровыми налогами. Эти меры были введены в ряде стран после того, как в рамках ОЭСР не удалось выработать общую налоговую модель. По словам Трампа, если такие налоги сохранятся, США могут ответить дополнительными пошлинами на импорт европейских товаров.

Reuters также сообщает, что Госдепартамент поручил американским дипломатам в Европе активнее работать против DSA, добиваясь его корректировки или отмены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поднимал эту тему и на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три (1)

Важно 21:49

Важно 1 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы (1)

Важно 21:48

Важно 1 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России (1)

Мир 21:47

Мир 1 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию? (1)

Важно 21:09

Важно 1 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID) (1)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 1 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО) (1)

Важно 20:54

Важно 1 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

