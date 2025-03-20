Трамп хочет управления США над четырьмя украинскими АЭС

"Вопрос касался исключительно станции, которая сегодня находится под временной оккупацией", - подчеркнул глава украинского государства. "Станция не работает из-за того, что Россия абсолютно незаконно ее удерживает", - добавил он.

По словам главы Украины, затрагивался вопрос о том, "способны ли мы (украинская сторона. - Ред.) восстановить эту станцию". Зеленский отметил, что там должны быть соответствующая инфраструктура, водоснабжение и технический персонал.

"Мы говорили исключительно об одной станции"

"Президент (Трамп. - Ред.) спросил: "А если будет понимание, что Америка это может восстановить?" - заявил украинский лидер.

"Я ему сказал: да, если можно будет модернизировать... Мы готовы это обсуждать с вами. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России", - резюмировал глава украинского государства.

Трамп хочет управления США над четырьмя АЭС

Между тем Трамп утверждает, чтобы из соображений безопасности США могли бы взять на себя управление четырьмя атомными электростанциями в Украине, передало агентство dpa.

Госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолц передали слова главы Белого дома от 19 марта о том, что передача АЭС в собственность Соединенным Штатам была бы лучшей защитой для энергетической инфраструктуры Украины.

В ходе разговора 19 марта Владимир Зеленский указал, что поддерживает предложение Вашингтона о прекращении ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

Трамп пообещал помочь с системами Patriot

Представители администрации США также рассказали, что Владимир Зеленский попросил предоставить Киеву дополнительные системы ПВО Patriot. Как заявили Рубио и Уолц, глава Белого дома "согласился сотрудничать с ним, чтобы найти то, что доступно, в частности в Европе".

Согласно сообщению Рубио и Уолца, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Курской области и договорились "тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами по мере развития ситуации на поле боя".