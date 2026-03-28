Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Марта Завтра: Ginta, Gunda, Gunta
Доступность

Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

© LETA 28 марта, 2026 11:41

Важно 0 комментариев

Президент США Доналд Трамп в пятницу, 27 марта, заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если поступит просьба об этом, и покритиковал альянс за неоказание помощи США в войне с Ираном.

"Мы бы всегда были с ними рядом, но сейчас, с учётом их поступка, мне кажется, что мы не должны быть, так ведь?" - сказал Трамп на мероприятии в Майами.

Кроме того, президент резко раскритиковал альянс за то, что тот не поддержал США в войне с Ираном: "По-моему, огромной ошибкой было, что НАТО попросту не присутствовало".

Трамп напомнил, что США ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на безопасность своих союзников.

"Зачем мы должны быть с ними рядом, если их нет рядом с нами?" - задал Трамп риторический вопрос.

Война в Иране вызвала напряжённость в трансатлантических отношениях. Трамп и другие представители администрации США обвинили союзников по НАТО в бездействии.

США также критиковали союзников за то, что те не позволяют использовать военные базы или делают это слишком поздно.

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Опять «затянуть пояса»?! Депутат Сейма рекомендует латвийцам перейти на режим экономии

Важно 12:22

Депутат парламента от СЗК Лига Козловска, глава подкомиссии по общественному здоровью и руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP выступила с предупреждением для жителей Латвии.

Читать
Загрузка

Reuters: США подтверждают уничтожение лишь трети ракет Ирана

Важно 12:15

До трети иранских ракет и БПЛА уничтожено, еще до трети ракет недоступны для использования, но у Тегерана остаются значительные запасы вооружения, считают в американской разведке.

Читать

Война в Иране может продлиться ещё месяц, говорит Рубио. Ввязаться в войну грозят хуситы

Важно 12:04

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на встрече министров иностранных дел стран Большой семерки в Париже, что война с Ираном может продлиться еще от двух до четырех недель. Выступая перед журналистами после встречи, он также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить вооружения, предназначавшиеся для Украины, на Ближний Восток.

Читать

Не нравится — иди и делай сама! Рубио публично отчитал Каю Каллас

Важно 12:03

На встрече министров G7 представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио вступили в резкую словесную перепалку по поводу войны в Украине и отношения США к России, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN и издание "Axios".

Читать

Знать язык уже недостаточно: нацактивисты пожаловались омбудсмену на акцент журналистов LSM

Выбор редакции 11:37

В адрес омбудсмена общественных электронных СМИ Латвии Эдмунда Апсалонса было направлено письмо, подписанное несколькими лингвистами и представителями отрасли. В нём выражена обеспокоенность соблюдением норм произношения латышского литературного языка в эфире общественных СМИ. Проще говоря, защитники латышского языка обеспокоены тем, что русские заговорили на латышском. 

Читать

«Мы выйдем на улицы, если не будет нормальной скидки»: таксистам грозит массовое банкротство

Важно 11:06

"Мы злы", - многократно подчеркнул в беседе с 360 TV Ziņas президент Латвийской организации работодателей в отрасли легковых такси Алексей Игнатьев. По его мнению, снижение акцизного налога на дизельное топливо на 15% - это насмешка, поскольку в реальности цена из-за этого снизится лишь на 8,6 центов за литр.

Читать