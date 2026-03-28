Трамп допускает, что США могут не оказать помощь НАТО

"Мы бы всегда были с ними рядом, но сейчас, с учётом их поступка, мне кажется, что мы не должны быть, так ведь?" - сказал Трамп на мероприятии в Майами.

Кроме того, президент резко раскритиковал альянс за то, что тот не поддержал США в войне с Ираном: "По-моему, огромной ошибкой было, что НАТО попросту не присутствовало".

Трамп напомнил, что США ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на безопасность своих союзников.

"Зачем мы должны быть с ними рядом, если их нет рядом с нами?" - задал Трамп риторический вопрос.

Война в Иране вызвала напряжённость в трансатлантических отношениях. Трамп и другие представители администрации США обвинили союзников по НАТО в бездействии.

США также критиковали союзников за то, что те не позволяют использовать военные базы или делают это слишком поздно.