Тракторы тонут, урожай гниет: министр требует ввести режим чрезвычайной ситуации в сельском хозйстве

«Начался сезон уборки урожая, но тракторы вязнут в полях. И уборка урожая, и покос затруднены. Ситуация в хозяйствах уже стала критической», — заявил министр, побывавший в нескольких пострадавших самоуправлениях.

Проблема затрагивает не только Латгалию и Видземе — в воде стоят посевы и в Курземе, Земгале и Селии. Зерновые культуры загнивают, распространяются болезни. Некоторые дороги размыты, и техника не может безопасно добраться до полей. Даже там, где проезд ещё возможен, фермеры вынуждены рисковать.

Министерство уже обратилось в Еврокомиссию с просьбой о финансовой помощи, но в оппозиции напоминают: до реальных компенсаций могут пройти месяцы. Партия «Объединённый список» призывает правительство уже на ближайшем заседании Кабинета министров выделить средства из госбюджета, пока ситуация не переросла в волну банкротств.

С начала июля получены заявки о повреждениях на более чем 50 000 гектаров. Потери сельского хозяйства предварительно оцениваются в 64 миллиона евро. Обновлённые данные будут собраны к 5 августа — и, как признают и власти, и фермеры, времени на раздумья больше нет