Предполагается, что третьи лица в инцидент не были вовлечены. Друзья рассказывают, что погибший молодой мужчина длительное время страдал от депрессии и не раз говорил о желании добровольно уйти из жизни. Девушка пыталась помочь ему справиться с депрессией. Известно, что погибшая женщина — рижанка, мать двух несовершеннолетних сыновей, Диана Чупите. Выражаем соболезнования родным.

Государственная полиция подтверждает, что 17 октября в Риге, в Латгальском предместье, в одной из квартир, после того как туда проникли спасатели, были обнаружены тела мужчины и женщины. У погибшего мужчины было огнестрельное ранение. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона — об убийстве. Назначены экспертизы, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

По первоначальной информации, предполагается, что мужчина причинил женщине телесные повреждения, в результате чего наступила её смерть, после чего совершил самоубийство.