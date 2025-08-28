Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Только за июль в больницу попали четверо детей с химическими ожогами

Редакция PRESS 28 августа, 2025 12:36

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Caro / Anke Teschner

В июле в Детскую больницу поступили четверо детей с тяжёлыми ожогами полости рта и пищевода. Причина — проглатывание химических веществ, сообщает LSM+.

«Троих из них можно лечить амбулаторно, то есть под наблюдением семейного врача. Но один ребёнок очень серьёзно пострадал от случайного употребления химического вещества», — говорит гастроэнтеролог, эндоскопист BKUS Илзе Бриука.

В больнице напоминают: дети познают мир не только на вид и на слух, но и на вкус.

Одно из опасных для них веществ — уксусная эссенция, которая до сих пор есть у некоторых дома.
«Другая группа химических веществ — это щёлочи, с которыми мы сталкиваемся в составе многих чистящих средств, особенно концентрированных, например, предназначенных для прочистки труб. Если такое химическое вещество в достаточном количестве попадает в пищевод, то он, как трубчатый орган, состоящий из разных слоёв, получает серьёзные повреждения», — отмечает И. Бриука.

Как и любая рана, такой химический ожог в узком пищеводе начинает заживать.

«Любая рана при заживлении образует рубцы. Пищевод, будучи трубчатым органом, начинает зарастать. Человек больше не может принимать жидкость и пищу через рот. Поэтому тяжёлые химические ожоги пищевода приходится долго лечить, проводить сложные операции и манипуляции под общей анестезией, когда мы пытаемся сохранить пищевод, расширяя его с помощью специальных инструментов», — объясняет врач опасность таких инцидентов.

Она подчёркивает: последствия тяжёлого химического ожога будут ощущаться всю жизнь.
«Придётся приходить к нам на повторные контрольные осмотры. Время от времени пищевод нужно будет расширять. Места пищевода, повреждённые химией, в дальнейшем становятся зонами риска, где могут развиться злокачественные опухоли», — предупреждает гастроэнтеролог.

Врачи просят родителей во избежание таких ситуаций хранить химические вещества в местах, недоступных детям. И следить, чтобы они не добрались до «химии» при посещении гостей.

Если есть подозрение или наверняка известно, что ребёнок съел или выпил химическое вещество, обязательно нужно обращаться к медикам.

«Наиболее частый симптом — совершенно здоровый ребёнок вдруг начинает сильно плакать, пускать слюни, и можно заметить, что у него резко возникли боли. Очень часто рядом находится и вещество, которое могло вызвать повреждение. В этот момент нельзя вызывать рвоту, нельзя давать еду или питьё», — подчеркивает И. Бриука.

Врачи отмечают: ребёнок может открутить даже такие крышки, которые сделаны так, чтобы их было максимально сложно открыть. Классическая опасная ситуация — когда родители или родственники переливают химическое вещество, например, в бутылку из-под лимонада или воды.

