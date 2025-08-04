То заморозки, то град: Министерство земледелия предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве

Как указывается в подготовленном Минземледелия документе, с мая 2025 года в результате продолжительных неблагоприятных погодных условий во многих регионах Латвии затоплены посевы и посадки, в результате чего существенно снизилась урожайность или полностью уничтожена часть урожая. Из-за чрезмерной влажности почвы сельхозтехника зачастую не может выехать на поля, что препятствует или делает невозможной обработку полей и уборку урожая. Из-за не выполненных в срок сельскохозяйственных работ страдает качество зерна и понижается его рыночная стоимость.

В министерстве отметили, что из-за чрезмерной влажности зерновые, бобовые, картофель и другие культуры сгнили, не успев дать урожай. Во многих регионах в этом году невозможно было вовремя засеять поля, а саженцы, длительное время находившиеся в сырости, потеряли качество или утонули.

В других местах посевные работы даже не были начаты, и поля по-прежнему стоят необработанными. Поскольку яровой сев просрочен, а протяженность вегетационного периода ограничена, большая часть площадей также останется незасеянной и урожая не будет.

В министерстве подчеркнули, что существенный ущерб в этом году нанесли весенние заморозки, от которых сильно пострадали плодово-ягодные культуры, а затем ситуацию продолжили ухудшать продолжительные дожди и наводнения в летние месяцы, что также привело к дополнительным убыткам.

Кроме того, неблагоприятные условия повлияли на животноводческую отрасль, затруднив выпас скота. В большинстве хозяйств не начата заготовка силоса, а в отдельных хозяйствах, где корм уже был заготовлен, затоплены места его хранения, что создает угрозу качеству и сохранности кормов, что существенно увеличит расходы на обеспечение зимних кормов.

В министерстве подчеркнули, что это третий год подряд, когда на сельскохозяйственную отрасль влияют неблагоприятные метеорологические условия, и ситуация в целом приносит значительные убытки, угрожая жизнеспособности многих хозяйств. На фермеров также существенно влияют высокие цены производственных ресурсов, например, средств защиты растений и минеральных удобрений.

Как отмечает ведомство, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в мае-июне 2025 года количество осадков значительно превысило месячную норму, затопив сельскохозяйственные земли в центральной и восточной части страны. В мае общее количество осадков в Латвии достигло 84,7 мм, что на 68% выше месячной нормы, в июне - 91,1 мм (на 30% выше), в первой декаде июля - 25,6 мм (на 12% выше), во второй - 35,1 мм (на 40% выше).

Минземледелия отмечает, что до 10 июля 2025 года крестьяне подали в Службу поддержки села (СПС) информацию о пострадавших или не засеянных в результате дождей и заморозков 51 498 гектарах сельскохозяйственных площадей, а общий рассчитанный ущерб по предварительным данным составляет 63,886 млн евро. От ливней пострадали 49 392 гектара посевов сельскохозяйственных культур, а незасеянные площади составили 6027 гектаров.

По площади больше всего пострадали посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха и многолетних трав - убытки по предварительным данным составляют 43,686 млн евро. От весенних заморозков пострадали 2107 га плодоводческих культур, больше всего яблони, груши, кустарники, черника, смородина и облепиха - общий предварительный ущерб составил 20,200 млн евро.

В министерстве подчеркнули, что фермеры продолжают подавать сообщения в СПС, поэтому размер поврежденных площадей и ущерба еще увеличится. Кроме того, реальные масштабы ущерба могут быть гораздо больше, так как не все фермеры активно сообщают о нем.

В Минземледелия пояснили, что у крестьян имеются как долгосрочные финансовые обязательства, так и заключены договоры с партнерами и покупателями, в том числе о поставках произведенной продукции. В настоящее время из-за неблагоприятной ситуации в сельском хозяйстве существуют серьезные опасения по поводу их способности выполнить взятые на себя обязательства. Особенно этот вопрос актуален для сельскохозяйственных кооперативов, обеспечивающих реализацию произведенной их членами продукции на экспорт. Зерновые - один из важнейших сегментов латвийского сельскохозяйственного экспорта, и неспособность выполнить договоры о поставках может существенно повлиять как на репутацию отрасли на международных рынках, так и на общую экспортную способность Латвии.

Как подчеркивает Минземледелия, в случае объявления чрезвычайной ситуации соответствующие органы смогут применить предусмотренные нормативами правовые решения, чтобы фермеры могли избежать штрафных санкций и других мер со стороны кредитных учреждений, что позволит пострадавшим хозяйствам сохранить платежеспособность и продолжить производство в следующем сезоне.

Минземледелия также подало расчеты влияния неблагоприятных климатических условий в 2025 году на сельскохозяйственную отрасль в Еврокомиссию, призвав рассмотреть возможность компенсировать из бюджета Евросоюза убытки латвийским фермерам.

Минземледелия также ввело отступления в условиях прямых платежей и поддержки иного рода, чтобы соискатели сохранили право на поддержку в ситуациях, когда выполнение условий невозможно и возникло под влиянием неблагоприятных метеоусловий. Таким образом, СПС не будет применять к пострадавшим фермерам штрафные санкции из-за дождей и наводнений и вызванных ими последствий.

В министерстве отмечают, что фермеры также могут обратиться в Службу государственных доходов (СГД) с просьбой разбить выплаты по просроченным налоговым платежам на срок до одного года или принять решение о добровольном исполнении просроченных налоговых платежей с постепенным распределением на срок до трех лет.

Если же просрочен срок подачи заявления и к налоговой задолженности уже не могут быть применены вышеуказанные меры, заявление может быть подано не позднее чем через шесть месяцев после объявления решения о взыскании просроченных налоговых платежей.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с министром земледелия Армандсом Краузе также призвал правительство объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, что позволило бы крестьянам получить необходимую поддержку, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Обсуждая предложение Еврокомиссии по многолетнему бюджету Евросоюза, президент выразил мнение, что министр и правительство вместе с отраслевыми организациями должны активно защищать интересы латвийских фермеров.