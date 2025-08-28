Тепло придёт с дождями: прогноз до 1 сентября

В ночь на пятницу в страну начнёт поступать более тёплый воздух, и ночи уже не будут такими прохладными. Температура составит +10…+15 градусов, на побережье — до +16…+17. Местами в Курземе и Видземе ожидается небольшой дождь. Днём в этих регионах также будет больше облаков и осадков, температура поднимется до +18…+22. В остальных районах страны сохранится преимущественно солнечная и сухая погода с температурой до +23…+27 градусов.

В субботу облачнее и прохладнее станет на западе и в центре страны — до +18…+22, тогда как в восточной Видземе и Латгалии сохранится солнечная погода и воздух прогреется до +23…+27.

В воскресенье кратковременный дождь и грозы возможны по всей территории Латвии, днём прогнозируется +19…+24 градуса. Ночи на выходных будут тёплыми — +12…+17.

Новая неделя начнётся с сухой и солнечной погоды. В День знаний, 1 сентября, осадков не ожидается: утром температура составит +9…+14 градусов, днём — +20…+25. В целом первая неделя сентября будет тёплой, днём воздух чаще всего будет прогреваться выше +20 градусов, хотя местами пройдут кратковременные дожди.