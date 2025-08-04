Теплее нормы: метеорологи подвели итоги минувшего месяца

Средняя температура в прошлом месяце составила +18,9 градуса. В прошлом году июль был на одну десятую градуса теплее, чем в этом, а июль 2021 года со средней температурой воздуха +21,5 градуса стал самым жарким за всю историю наблюдений. С 2015 года шесть раз июль в Латвии был прохладнее нормы, пять раз - теплее.

Самая низкая температура воздуха в прошлом месяце составила +5,8 градуса 5 июля в Зосени. В начале июля была зарегистрирована и самая высокая температура месяца: 3 июля в Мерсрагсе и Риге столбики термометров достигли +32,4 градуса, и к этой дате в стране были побиты 23 рекорда жары - всего раз за весь июль.

Среднее количество осадков составило 107 миллиметров, или 141% от июльской нормы. Наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Даугавпилсе, где оно достигло 183,7 миллиметра, а меньше всего дождя выпало в Вентспилсе - всего 55,2 миллиметра.

Показатель засухи и влажности в минувшем месяце был преимущественно в пределах нормы, во многих местах июль был умеренно влажным, а в Даугавпилсе, Гулбене, Калнциемсе и Добеле - очень сырым. Июль стал четвертым месяцем подряд, за который количество осадков в стране в среднем превысило норму. В последние месяцы больше всего дождей было в Латгале, Селии и частично в Видземе.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в июле составила 83% - от 78% в Риге до 86% в Айнажи. Самые сильные порывы ветра на станциях наблюдений составили 20 метров в секунду 17 июля в Резекне.

Продолжительность солнечного сияния в июле была на 10-30% меньше, чем в среднем в 1991-2020 годах.