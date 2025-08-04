Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Теплее нормы: метеорологи подвели итоги минувшего месяца

4 августа, 2025 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

пресс-фото

После прохладного мая и июня средняя температура воздуха в июле в Латвии поднялась на 1,1 градуса выше показателя 1991-2020 годов, свидетельствует обобщенная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии информация.

Средняя температура в прошлом месяце составила +18,9 градуса. В прошлом году июль был на одну десятую градуса теплее, чем в этом, а июль 2021 года со средней температурой воздуха +21,5 градуса стал самым жарким за всю историю наблюдений. С 2015 года шесть раз июль в Латвии был прохладнее нормы, пять раз - теплее.

Самая низкая температура воздуха в прошлом месяце составила +5,8 градуса 5 июля в Зосени. В начале июля была зарегистрирована и самая высокая температура месяца: 3 июля в Мерсрагсе и Риге столбики термометров достигли +32,4 градуса, и к этой дате в стране были побиты 23 рекорда жары - всего раз за весь июль.

Среднее количество осадков составило 107 миллиметров, или 141% от июльской нормы. Наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Даугавпилсе, где оно достигло 183,7 миллиметра, а меньше всего дождя выпало в Вентспилсе - всего 55,2 миллиметра.

Показатель засухи и влажности в минувшем месяце был преимущественно в пределах нормы, во многих местах июль был умеренно влажным, а в Даугавпилсе, Гулбене, Калнциемсе и Добеле - очень сырым. Июль стал четвертым месяцем подряд, за который количество осадков в стране в среднем превысило норму. В последние месяцы больше всего дождей было в Латгале, Селии и частично в Видземе.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в июле составила 83% - от 78% в Риге до 86% в Айнажи. Самые сильные порывы ветра на станциях наблюдений составили 20 метров в секунду 17 июля в Резекне.

Продолжительность солнечного сияния в июле была на 10-30% меньше, чем в среднем в 1991-2020 годах.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

