«Если Оман будет мешать переговорам, мы разнесём их к чёртовой матери», — заявил Трамп в интервью Fox News в понедельник, когда истёк срок действия американо-иранского меморандума о взаимопонимании, подписанного в июне.
Тегеран и Маскат обсуждают возможность установления совместного контроля над судоходством в проливе, который является стратегически важным узлом транзита нефти и газа, соединяющим Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем.
Ранее в этом месяце глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры уже находятся на «заключительной стадии». При этом он подчеркнул: любое соглашение между двумя странами не означает автоматического открытия Ормузского пролива, поскольку это зависит от соблюдения дополнительных «условий» (передали иранские государственные СМИ).
Как сообщило агентство Fars, в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сказал, что консультации продолжаются, как и работа над соглашением.
По его словам, между Ираном и Оманом достигнуто «понимание» по вопросу «карты навигационных маршрутов» в проливе, через который обычно проходит около четверти мировых морских поставок нефти.
«Нестабильность в районе Ормузского пролива была навязана нам, региону и всему миру, — сказал Багаи на пресс-конференции. — Это чрезвычайно сложный вопрос, и впервые будет создан механизм, который одновременно защищает суверенитет и суверенные права двух прибрежных государств (Ирана и Омана) и обеспечивает безопасный проход коммерческих судов через этот водный путь».
Сам же Трамп неоднократно утверждал, что США контролируют пролив, который фактически был закрыт иранскими силами после начала войны с Исламской республикой в конце февраля.
Президент США Дональд Трамп жестом что-то показывает при посадке на борт Air Force One в аэропорту Морристаун в воскресенье, 16 августа 2026 года, Морристаун, штат Нью-Джерси. Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
«США полностью контролируют Ормузский пролив. Я думаю,Ю мы сохраним его за собой», — написал президент на прошлой неделе в соцсети Truth Social.
А недавно американский лидер, судя по всему, в шутку заявил, что вскоре объявит пролив «территорией Соединённых Штатов», и это вызвало жёсткую реакцию Тегерана. Отвечая на эти заявления в публикации в сети X, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади написал: «Ормузский пролив был, есть и останется иранским».
«Этот пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, и до тех пор, пока вы не признаете факт поражения и не откажетесь от своих фантастических иллюзий, Иран продолжит поддерживать блокаду», — добавил он.
Меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном в июне, обязывал Иран вновь открыть водный путь и подтвердить, что страна «не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие», в то время как США обещали снять морскую блокаду Ирана и отменить санкции против него. Срок действия этого соглашения уже истек; оно отводило сторонам 60 дней на выработку окончательной договорённости.
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