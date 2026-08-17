Как сообщило агентство Fars, в понедельник представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сказал, что консультации продолжаются, как и работа над соглашением.

По его словам, между Ираном и Оманом достигнуто «понимание» по вопросу «карты навигационных маршрутов» в проливе, через который обычно проходит около четверти мировых морских поставок нефти.

«Нестабильность в районе Ормузского пролива была навязана нам, региону и всему миру, — сказал Багаи на пресс-конференции. — Это чрезвычайно сложный вопрос, и впервые будет создан механизм, который одновременно защищает суверенитет и суверенные права двух прибрежных государств (Ирана и Омана) и обеспечивает безопасный проход коммерческих судов через этот водный путь».