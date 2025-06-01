Теперь — с навигатором: с сегодняшнего дня экзамен по вождению сдается иначе

Нововведение не меняет порядка приема экзаменов, но предусмотрено, что ближе к завершающему этапу экзаменатор примерно на пять минут дает будущему водителю участок, который нужно проехать, пользуясь навигатором.

Представители CSDD заявляют, что проведение экзамена на вождение должно соответствовать действиям при повседневной езде. Поскольку водители все чаще пользуются навигаторами, было решено вместо участка, который требовалось проезжать самостоятельно, без указаний экзаменатора, включить в экзамен задание на использование навигационной системы.

Оно нужно, чтобы убедиться, что водитель-новичок способен распределять внимание и уверенно управлять транспортным средством, пользуясь навигатором.

Использование навигационных устройств на экзамене практикуется во многих странах ЕС, в частности, в Германии, Швеции и Нидерландах, заявляют в учреждении.