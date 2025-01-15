Темпы бешеные: вывоз мусора cнова дорожает!

Причиной, как и в прошлые годы, является увеличение ставки налога на природные ресурсы. Рост начался еще в 2016 году. Предыдущая программа роста налоговых ставок завершилась в 2023-м, но тотчас депутаты Сейма проголосовали за новую «трехлетку", которая завершится в 2026 году.

В результате за девять прошедших лет налог на мусор вырос в 10 раз — с 12 евро за тонну в 2016 году до 120 евро в 2025-м. И, похоже, рост поборов будет бесконечным. Еще бы, ведь «зеленая тема» является прекрасным поводом для повышения налогов. А поскольку каждый житель Латвии неизбежно создает отходы, источник пополнения государственного бюджета никогда не иссякнет.

"Приятное» известие

Автору на адрес электронной почты пришло уведомление от компании, занимающейся вывозом мусора в данном районе. Она предупреждает, что с 1 января 2025 года повышает расценки на свои услуги с прежних 161,7 до 167,73 евро за тонну. В результате плата за вывоз наиболее популярного в частных домах контейнера объемом 0,24 кубометра вырастет с 7,54 до 7,7 евро (с НДС).

Для сравнения: в электронной почте обнаружилось аналогичное сообщение, датированное декабрем 2020 года, когда предприятие извещало об увеличении платы за вывоз того же контейнера с 3,97 до 4,14 евро. Наверное, никакие другие налоги у нас не растут столь бешеными темпами. Тем более что при нынешнем уровне инфляции и росте цен на основные продукты питания плата пока не критическая.

Конечно, по семейному бюджету частников, у которых контейнер опустошается только один раз в месяц, особого удара новые ставки не нанесут, ведь для них повышение составит лишь 16 евроцентов в месяц. А вот для многоквартирных домов, откуда мусоровозы чуть ли не по нескольку раз в день вывозят содержимое контейнеров, изменение тарифов на общих платежах отразится весьма существенно.

В среднем расходы для квартировладельцев в Риге возрастут на 1-2 евро в месяц. Увеличение ставки налога затронет всех жителей страны, поскольку он закладывается в тариф для всех компаний–мусоросборщиков.

Согласно вступившим в силу с нового года поправкам к Закону о налоге на природные ресурсы, ставка налога выросла с прежних 110 до 120 евро за тонну необработанных отходов. В эту сумму входит еще и НДС, ведь двойное налогообложение является у нас обычной практикой. Но это повышение далеко не последнее — в 2026 году ставка увеличится до 135 евро за тонну. И, судя по всему, это еще не предел. Ведь не случайно некоторое время назад у нас транслировалась реклама о том, что скоро мы увязнем в отходах, если жители Латвии не будут сортировать мусор. Сейчас Рига заставлена мусорными контейнерами различных цветов, но налоги все равно регулярно повышаются.

А ведь еще в 2016 году ставка налога составляла каких–то 12 евро за тонну. Но тогда депутаты Сейма одобрили мусорную реформу, и одной из ее главных составляющих стал стремительный рост налога. Ставка повышалась каждый год, причем планировалось, что в 2020 году она должна была составлять 50 евро за тонну.

За эти годы график роста пересмотрели — естественно, в сторону увеличения. И теперь очевидно, что законодатели решили на этом не останавливаться, запустив новую программу: ставка составила уже 120 евро за тонну. Тем более что все это обосновывается столь модной нынче борьбой за экологию. Хороший повод в очередной раз пополнить государственный бюджет за счет жителей. Но здесь Латвия идет своим, особенным путем.

Заставим сортироваться

Обоснованием стремительного роста налоговых ставок называли крайне благую цель — содействие сортировке мусора в Латвии и его вторичной переработке. Данный показатель в нашей стране является одним из самых низких в Евросоюзе. В Латвии сортируют всего 10–20% отходов, тогда как в остальной Европе — целых 40%.

Поскольку отсортированные отходы подобным налогом не облагались, то, по замыслу автора законопроекта, столь драконовские методы должны были заставить латвийцев сортировать мусор.

Ежегодно на латвийские мусорные полигоны привозят от 600 000 до 700 000 тонн бытовых отходов домашних хозяйств, что составляет 40–60% всего производимого в стране мусора. Половина приходится на полигон GetliNi под Ригой.

В сельской местности каждый житель Латвии «производит» в среднем 150 кг отходов в год, тогда как городской человек — 300 килограммов. Согласно данным исследования, заказанного Министерством окружающей среды и регионального развития, на пластмассу приходилось 12% латвийского мусора, на бумагу и картон — 5%, столько же — на стекло и 3% — на металл. Несложный математический расчет показывает: горожанин отправляет на свалку 75 кг, а сельский житель — 37 кг материалов, пригодных для повторной переработки.

Предполагалось, что за эти годы повсеместно появятся отдельные контейнеры для сбора пластмассы, стекла, картона и бумаги, а каждый горожанин обзаведется несколькими пакетами, в которые будет аккуратно складывать отсортированный мусор. Но все оказалось чисто теоретическими рассуждениями.

Разноцветные контейнеры, установленные во дворах многоэтажек, сознательности жильцам не добавили. В них кидали все что угодно. Но как быть, если земля вокруг частная? В последние годы ассортимент мусорных баков в Риге пополнился еще и контейнером для сбора биологических отходов. Но это нововведение горожане почему-то не восприняли должным образом.

Результатом роста налога стало то, что мусорники, в особенности в частных домах, начали прятать от посторонних глаз либо снабжать надежными замками. Попробуйте бросить хотя бы бумажку в чужой контейнер — скандал с бдительно стоящим на страже своих интересов хозяином обеспечен.

Подобное происходит и в Риге, где дворник в каждом квартирном товариществе зорко оберегает свой контейнер от происков соседей из других товариществ. И работники метлы и лопаты жалуются, что владельцы частных домов под Ригой специально приезжают в город с объемистыми мешками, чтобы его куда–нибудь подкинуть.

За эти годы мусорщики воспользовались зарубежным опытом. Так, в Ирландии, например, на мусоровозах установлены видеокамеры, чтобы контролировать содержимое мусорных контейнеров. Перед тем как контейнер опорожняется, его содержимое фотографируется. И если в нем найдут, к примеру, продовольственные отходы или одежду, то клиенту выпишут штраф, который отправят адресату вместе с фотографией.

Теперь и у рижских мусорщиков имеются планшеты, чтобы фотографировать содержимое контейнеров с рассортированными отходами, — вдруг там обнаружится что-то постороннее. Ведь считается, что контейнеры с макулатурой или стеклотарой вывозят бесплатно.

Вплоть до конфискации автомобиля

Некоторые пытаются скинуть отходы где–нибудь в лесу. И вот здесь если нарушителя поймают, то его ждут очень серьезные неприятности. К примеру, как–то сотрудники полиции Рижского самоуправления задержали на Саркандаугаве водителя легкового автомобиля Opel с прицепом. Он скидывал в зеленых насаждениях строительный мусор. Полицейские оказались свидетелями противоправных действий мужчины.

На месте по факту был составлен административный протокол о нарушении правил по обращению с отходами и была конфискована машина с прицепом. Закон предусматривает, что для физических лиц за такое нарушение можно наложить штраф в размере от 70 до 100 евро с конфискацией транспортного средства или без таковой.

P. S. Возникает резонный вопрос: когда же будет достигнут потолок «мусорного налога"? Судя по всему — нескоро, учитывая последние тенденции в Евросоюзе.

Александр ФЕДОТОВ