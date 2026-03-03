Телефоны забрали – газонокосилки дали! Что устроили школьники на переменах?

В центральной школе дети теперь ремонтируют технику местных жителей — подвесные моторы, газонокосилки, мопеды. Всё началось после объявления в соцсетях: школе нужны неисправные приборы для практики.– Если перемены проходят в пассивном состоянии, например в соцсетях, это большая разница по сравнению с активной деятельностью, – говорит директор школы Лаури Лапплайнен.

После публикации объявления жители стали приносить в школу сломанную технику. Ученики разбирают, ищут причину поломки, консультируются с директором и завучем — и возвращают отремонтированные вещи владельцам или продают их.

Ремонт встроен в курс предпринимательства. Дети учатся решать проблемы, просить помощи и не бояться браться за дело.

Шестиклассница Саана Салмела и семиклассница Иида Арффман получили для ремонта подвесной мотор. Девочки говорят, что это пригодится им в будущем — например, для обслуживания собственного скутера.

– Хочу больше узнать об инструментах, которые для этого нужны. Пока ещё не очень разбираюсь, но всё получится! – говорит Иида.

Часть учеников чинит газонокосилку на продажу. На стене класса уже висит список инструментов, которые планируют купить на вырученные деньги.

В управлении образования признались, что о такой «ремонтной мастерской» раньше не слышали, но инициативу поддержали.

Директор говорит, что главное — не просто запретить телефоны.

– Недостаточно давать всё готовое. Деятельность, рождающаяся здесь, очень важна.

Перемены без смартфонов. Шум металла. Список инструментов на стене.

Кажется, кто-то действительно нашёл способ занять подростков.

