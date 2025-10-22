Текущий проект бюджета посадит медицину на «голодный паёк» — глава профсоюзов медиков

«Найти дополнительные средства для здравоохранения было вполне возможно, — считает Керис. — Конечно, при условии, что жизнь и здоровье человека для этого правительства в числе приоритетов.»

Профсоюз работников здравоохранения и социальной сферы ранее потребовал отставки министра Хосама Абу Мери, который отказался внести в правительство предложение об увеличении зарплат медикам. Профсоюз настаивает, что системе требуется минимум 133 миллиона евро дополнительных средств, а в программе общественного здоровья до 2027 года уже зафиксирован дефицит в 650 миллионов.

«Компромиссом могли бы стать хотя бы 250–300 миллионов, — отметил Керис. — Вместо этого мы получили комбинацию из трёх пальцев.»

По данным профсоюза, 40% жителей страны сегодня не могут позволить себе лечение из-за высокой стоимости услуг. Керис считает, что инвестиции в медицину необходимы как воздух и что утверждать такой бюджет нельзя.

Он напомнил, что похожая ситуация уже наблюдалась в 2012–2014 годах, когда ключевые посты в правительстве занимала партия «Единство».

«Сейчас всё очень похоже: все три ключевые поста снова у „Нового Единства“. Опять финансирование не увеличивается, а сокращается. Почему „Новое Единство“ так не любит государственную систему здравоохранения? Это интересный вопрос.,» — сказал Керис.

Профсоюз отверг обвинения в ультимативных требованиях, заявив, что врачи были готовы на компромисс: снизили требование повышения зарплат с 15% до 13,5%. Однако министерство отказалось вносить запрос на дополнительное финансирование, заявив, что к этому вопросу можно вернуться лишь в 2027 году.

«Извините, но это пустые слова и тупик,» — резюмировал Керис.