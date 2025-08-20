Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Текстиль для Москвы? В ассоциации заявили: рост экспорта — это не то, о чём вы подумали

20 августа, 2025 10:18

Бизнес 0 комментариев

В июне этого года латвийский экспорт в Россию неожиданно увеличился на 7%, достигнув 71 миллиона евро. Главный вклад внесли текстиль и текстильные изделия, экспорт которых вырос почти на 5 миллионов евро, или на 65%. Об этом сообщил президент Ассоциации предприятий лёгкой промышленности Гунтис Страздс.

По его словам, в целом отрасль ориентирована на страны ЕС, однако часть продукции всё же уходит и на российский рынок: «Принципиально всё идёт в Европейский союз, но беда в том, что и в Россию идёт экспорт. Он резко сократился, но текстиль — та сфера, которая не попала под запреты. И другие страны ЕС тоже туда экспортируют», — отметил Страздс.

Среди товаров — бельё, которое производят предприятия в Лиепае. «Фактически Лиепая без России не может выжить. В городе около 50 предприятий, и часть всё равно работает на российский рынок, потому что найти новые рынки сбыта крайне сложно», — добавил он. Нередко латвийскую продукцию закупают посредники, например итальянские компании, которые затем перепродают её в Россию.

Страздс уточнил, что речь идёт не об экспорте сырья, а о готовых изделиях — белье и техническом текстиле. В ассоциацию входят такие производители, как Lauma Lingerie, Vova и другие.

Экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя также считает, что июньские данные скорее отражают именно реэкспорт: «Тенденция общая — сотрудничество с Россией сокращается. Есть отдельные ниши, например фармацевтика или одежда, где сохраняется производство в Латвии. Но тот скачок в экспорте одежды, что мы видели в июне, скорее всего, связан с реэкспортом, так как раньше таких объёмов не наблюдалось».

Тем временем импорт из России и Беларуси продолжает резко снижаться. В июне импорт из России сократился на 86% за счёт снижения поставок продуктов питания и минеральных ресурсов.

Из Беларуси ситуация аналогична: экспорт упал почти на треть, а импорт — на 56%. Тем не менее в Риге до сих пор работают магазины белорусских товаров, где стабильно покупают обувь и другие изделия. Часть торговых точек, впрочем, уже закрылась из-за отсутствия поставок.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

