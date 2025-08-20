Текстиль для Москвы? В ассоциации заявили: рост экспорта — это не то, о чём вы подумали

По его словам, в целом отрасль ориентирована на страны ЕС, однако часть продукции всё же уходит и на российский рынок: «Принципиально всё идёт в Европейский союз, но беда в том, что и в Россию идёт экспорт. Он резко сократился, но текстиль — та сфера, которая не попала под запреты. И другие страны ЕС тоже туда экспортируют», — отметил Страздс.

Среди товаров — бельё, которое производят предприятия в Лиепае. «Фактически Лиепая без России не может выжить. В городе около 50 предприятий, и часть всё равно работает на российский рынок, потому что найти новые рынки сбыта крайне сложно», — добавил он. Нередко латвийскую продукцию закупают посредники, например итальянские компании, которые затем перепродают её в Россию.

Страздс уточнил, что речь идёт не об экспорте сырья, а о готовых изделиях — белье и техническом текстиле. В ассоциацию входят такие производители, как Lauma Lingerie, Vova и другие.

Экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя также считает, что июньские данные скорее отражают именно реэкспорт: «Тенденция общая — сотрудничество с Россией сокращается. Есть отдельные ниши, например фармацевтика или одежда, где сохраняется производство в Латвии. Но тот скачок в экспорте одежды, что мы видели в июне, скорее всего, связан с реэкспортом, так как раньше таких объёмов не наблюдалось».

Тем временем импорт из России и Беларуси продолжает резко снижаться. В июне импорт из России сократился на 86% за счёт снижения поставок продуктов питания и минеральных ресурсов.

Из Беларуси ситуация аналогична: экспорт упал почти на треть, а импорт — на 56%. Тем не менее в Риге до сих пор работают магазины белорусских товаров, где стабильно покупают обувь и другие изделия. Часть торговых точек, впрочем, уже закрылась из-за отсутствия поставок.