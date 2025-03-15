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Таксисты в Даугавпилсе готовы бастовать: отменена доплата за ночную работу — «Без табу»

tv3.lv 15 марта, 2025 10:29

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Съемочная группа программы пообщалась на эту тему с Олегом, который работает таксистом с сентября прошлого года. Вместе со знакомым они решили посменно ездить на черном "форде".

Олег не работает таксистом каждый день, но, чтобы заработать что-нибудь, до этого он возил людей по выходным и по ночам.

Недавно он заметил, что ездить после полуночи стало невыгодно. Даугавпилчанин недоволен тем, что предприятие Bolt отменило доплату за работу ночью, не предупредив об этом заранее. Поездка по одному и тому же маршруту теперь ночью стоит даже дешевле, чем днем.

По мнению Олега, именно ночью надо платить больше, потому что приходится, помимо прочего, развозить пьяных по домам из баров и клубов.

Что на это ответили в предприятии Bolt?

"Во второй половине февраля в рамках централизованной инициативы были внесены изменения в настройки, в результате чего ночной тариф в мобильном приложении был заменен на тариф повышенного спроса. В данный момент тариф повышенного спроса полностью адаптирован к привычному ночному тарифу. Приносим извинения водителям, нашим партнерам, за оказанные неудобства".

К сожалению, в трудовую инспекцию Олег пожаловаться не может, так как у него не заключен договор с Bolt.

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