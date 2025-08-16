Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Такой человек не должен возглавлять школу»: оппозиционные депутаты высказали мнение об Инне Буровой (2)

Редакция PRESS 16 августа, 2025 12:14

2 комментариев

Вокруг назначения директора 13-й Рижской средней школы разгорелся настоящий конфликт. Несмотря на звучавшие ранее возражения работников учебного заведения, комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту одобрил на эту должность кандидатуру Инны Буровой. Хотя у коллектива школы возникло подозрение, что ее «проталкивают» на эту должность, благодаря связям ее отца, депутата Сейма Олега Бурова.

Как известно, конкурс на должность директора 13-й школы был объявлен еще в сентябре 2023 года. В нем участвовало пять человек, но трое не прошли первый этап, и во второй тур вышли двое претендентов. Один из кандидатов - Иева Маргарита Озола, которая два года (с апреля 2023 года) исполняла обязанности директора этого учебного заведения. Однако на втором этапе отбора конкурсная комиссия отдает предпочтение не ей, а Инне Буровой.

- Чтобы пройти на третий этап конкурса надо набрать хотя бы 30 пунктов. Мне присваивают 25. И вот Инна Бурова проходит, а я нет. Считаю несправедливо, поскольку образование, компетентность, опыт - все отвечает запросам. И отзывы коллег тоже позитивные, - комментирует процесс отбора Иева Маргарита Озола.

В поддержку Озолы комиссия получила также и рекомендательное письмо, под которым на тот момент подписались практически все работники учебного заведения, 68 человек. Однако и это не помогло. В школе считают, что что-то тут нечисто - возможно, Бурову, дочь депутата Сейма Олега Бурова, продвигают с помощью политических связей. Учителя также говорили о и репутационных рисках, связанных с её поведением и публикациями в соцсетях.

Тем не менее, до финала отбора на комитете Рижской думы по образованию, культуре и спорту дошла только Инна Бурова. Её поддержало большинство членов комитета, за исключением представителей партий «Стабильности!» и «Суверенной власти».

- Во-первых, кандидатуру госпожи Буровой двигали на должность директора 13-ой школы еще в прошлом созыве, около года назад. Но, поговорив с коллективом учителей, а в то время замдиректора возглавляла школу, учителя выступили, чтобы нынешняя исполняющая обязанности стала директором. Они считали, что она - на тот момент уже два года - разумно руководила школой, - прокомментировал свое решение проголосовать против Инны Буровой депутат Рижской думы от партии «Стабильности!» Яков Плинер. - Во-вторых, насколько мне известно, ее папа - господин Буров - продвигал свою дочь на эту должность. Кроме того, она как-то высказалась: те русские, кто недоволен жизнью в Латвии, пусть уезжают в Россию. А 13-ая школа это бывшая школа с русским языком обучения. Я посчитал, что такой человек не должен возглавлять условно русскую школу.

Свой комментарий высказала и Юлия Сохина, депутат от партии «Суверенная власть». Сделала она это в социальной сети Facebook:

- Коллектив школы против этого назначения и текущий заместитель директора проиграла конкурс на эту должность Инне Буровой. И у коллектива есть основания полагать, что это было несправедливо. Есть и другие аргументы: достаточно посмотреть социальные сети кандидата, чтобы сформировать мнение о нем. Все же не хочется видеть директором человека, который советует жителям страны чемодан, вокзал и так далее...

Нужно отметить, что при обсуждении в комитете звучала в основном критика состояния школы: падение числа учеников, ухудшение экзаменационных результатов и малочисленные новые классы. Бурова при членах комиссии пообещала сосредоточиться на повышении качества обучения, привлечении педагогов и укреплении роли латышского языка.

- По всем формальным признакам, а также базируясь на её презентации видения вызовов и возможностей развития школы, считаю, что профессиональные компетенции Инны Буровой соответствуют тому, чтобы быть выдвинутой на это пост, - прокомментировал ситуацию депутат от партии "Латвия на первом месте" Денис Клюкин, сам обладающий многолетним опытом руководства Рижской Ринужской средней школой. Он отмечает, что на комитете рассматривалась только ее кандидатура, так как другие претенденты не прошли предыдущие этапы отбора, и подчеркивает свое мнение: - Различные спекуляции в медиа, не имеют отношения к профессиональным качествам претендента.

Сама Бурова также отвергает обвинения в свой адрес, ссылаясь на 15-летний опыт работы в образовании, из которых восемь лет — на руководящих должностях. В том числе заместителем директора Рижской Классической гимназии. Ее директор — Роман Алиев — член партии «Честь служить Риге», которую возглавляет Олег Буров. Инна Бурова утверждает, что смогла стать замдиректора в 26 лет, поскольку с восемнадцатилетнего возраста, во время учебы на педагога, работала учителем английского в Рижской Украинской средней школе и в частных учебных заведениях.

Бурова также утверждает, что участвовала в конкурсе на общих основаниях и видит потенциал для развития школы. Кроме того, проверка конкурса, проведённая по поручению бывшего мэра Вилниса Кирсиса, нарушений на предыдущих этапах отбора не выявила. Теперь же, когда ее кандидатуру поддержало большинство членов комитета по вопросам образования, окончательное решение о назначении на должность должно быть принято на следующем пленарном заседании Рижской думы.

Комментарии (2) 43 реакций
