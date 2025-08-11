Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так комета или инопланетяне? Ученые всерьёз спорят о загадочном объекте, влетевшим в Солнечную систему

Euronews 11 августа, 2025 19:25

Наука и технологии 0 комментариев

Предсказание британского физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого группой ученых Гарвардского университета.

О "таинственном межзвездном объекте", пролетающем через Солнечную систему и, возможно, грозящему нам катастрофой, предупреждает астроном из Гарварда Ави Леб. Его цитирует Daily Mail.

В материале сообщается, что Леб, известный выдвижением смелых и зачастую противоречивых теорий о внеземной жизни, отслеживает объект 3I/ATLAS с момента его первого обнаружения 1 июля. "Если объект является инопланетным кораблем, - комментирует астроном, - он может нести зонд или даже оружие". По прогнозам учёного, 3I/ATLAS достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря текущего года.

Правда, в астрономическом сообществе алармизм Леба разделяют не все, большинство полагает, что речь идет о гигантской комете диаметром не более 24 километров. Но есть и те, которые не исключают, что данный объект – замаскированная шпионская технология, которую используют инопланетяне.

Фотографии гостя

3I/ATLAS - не первый внешний гость Солнечной системы. Однако у него есть яркие особенности. Так, объект движется со скоростью 245 тысяч километров в час. Это самая высокая скорость из когда-либо обнаруженных в Солнечной системе. Исследователи из Оксфордского университета подсчитали, что 3I/ATLAS примерно на 3 миллиарда лет старше Солнца. Возраст Солнечной системы составляет около 4,5 миллиарда лет.

 

Космический телескоп "Хаббл" смог недавно сделать потрясающе четкие снимки 3I/ATLAS. Астроном-любитель под псевдонимом Аstrafoxen на сайте Bluesky собрал и выложил их, сопроводив комментарием: "Опубликованы снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанные космическим телескопом "Хаббл"! Они сделаны 5 часов назад. На снимках много космических лучей, но комета выглядит очень милой и пушистой".

До 3I/ATLAS единственными известными людям межзвездными объектами были комета Оумуамуа, обнаруженная в 2017 году, и комета Борисова, которая распалась на огромные куски. Обе уже покинули Солнечную систему и вернулись в межзвездное пространство. Кстати, в отношении Оумуамуа, Леб также делал предположения, что речь идет об инопланетной технологии.

Сару Уэбб, преподавателя Центра астрофизики и суперкомпьютеров Технологического университета Суинберна, прогнозы коллеги не шокируют. Она напоминает, что земляне и сами запускали межзвездные аппараты в космос. "Люди уже отправляли в космос свои собственные межзвездные аппараты - "Вояджер-1" и "Вояджер-2" в 1970-х годах, - пишет она в журнале The Conversation. - Сейчас эти аппараты находятся за пределами Солнечной системы. Скоро эту линию пересекут аппараты "Пионер-10" и "Пионер-11". Не будет слишком надуманным предположить, что и другие цивилизации, если они действительно существуют, могли аналогичным образом отправить свои собственные исследовательские объекты".

Как узнать шпиона?

Уэбб также перечисляет некоторые признаки, по которым можно отличить естественные небесные тела от искусственных, которые могут принадлежать внеземной жизни:

- Если объект испускает газ, как комета, то это, скорее всего, естественный объект.

- Если он излучает радиосигналы, то это серьезный признак искусственного происхождения.

- Если под воздействием солнечного света происходят электрические вспышки, это также может указывать на искусственную технологию.

- Один из самых очевидных признаков - когда объект самостоятельно меняет направление или маневрирует.

- Если объект приближается к Земле и выходит на стабильную орбиту, то должно возникнуть немало вопросов.

Ближе всего 3I/ATLAS подойдет к Земле 19 декабря 2025 года. Согласно орбитальным расчетам, объект будет находиться на расстоянии около 1,8 астрономических единиц, или около 270 миллионов километров.

Это расстояние примерно в 1,8 раза больше дистанции между Землей и Солнцем. Поэтому он не будет представлять никакой опасности для Земли.

