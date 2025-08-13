Так это супермаркеты убивают Ригу? Откровения вице-мэра Спринджукса

Он считает, что в развитии города допущены существенные ошибки. Одна из них — отказ от районной системы и переход к централизованному управлению, что снизило местную ответственность и вовлеченность жителей.

А еще строительство крупных супермаркетов в центре и на территории бывших заводов — этот шаг фактически уничтожил мелкую уличную торговлю.

Дополнительная проблема — политика парковки, которая больше ориентирована на доходы муниципалитета, а не на удобство жителей и функциональное развитие города.