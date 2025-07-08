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Так экономят? Во многих самоуправлениях увеличено количество вице-мэров (1)

© LETA 8 июля, 2025 09:28

Новости Латвии 1 комментариев

После выборов в самоуправления в ряде регионов уже приняты или готовятся решения об увеличении числа должностей вице-мэров. В некоторых самоуправлениях по этому вопросу проводятся общественные обсуждения.

В настоящее время законом не установлено ограничений на количество вице-мэров, однако политолог Лелде Метла-Розентале предлагает начать обсуждение этого вопроса и ввести нормы, привязав число вице-мэров к размеру самоуправления.

Больше всего обсуждается создание третьей должности вице-мэра в Риге, которую получил политик "Объединенного списка" Марис Спринджукс.

Еще одна должность вице-мэра вместе с затратами на его бюро обойдется столице почти в 160 000 евро в год. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") объяснил создание этой должности тем, что все партнеры по коалиции должны чувствовать себя равноправными.

Председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис отметил, что правильность этого решения можно будет оценить в долгосрочной перспективе, а министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс сослался на закон "О самоуправлениях", который предусматривает, что они вправе самостоятельно решать вопросы о структуре своего управления.

Политолог Метла-Розентале в эфире Латвийского радио отметила, что в мире существуют разные нормы в отношении вице-мэров: где-то есть только один заместитель мэра, а где-то - до 30, и главное, чтобы количество вице-мэров соответствовало числу жителей самоуправления.

По ее мнению, три вице-мэра в Риге - это не слишком много. В то же время она подчеркнула, что зарплаты вице-мэров не должны быть слишком большими и определять их размеры нужно с учетом бюджета самоуправления.

(Lsm.lv)

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Комментарии (1) 61 реакций
Комментарии (1) 61 реакций
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