«Так бы больных раком спасали…» Эвакуация латвийцев из Дубая многим в соцсетях не даёт покоя (2)

Редакция PRESS 8 марта, 2026 10:51

LETA

Недавняя новость о том, что правительство выделило 752 тысячи евро на эвакуацию жителей Латвии из ОАЭ и что каждому пассажиру нужно доплатить за билет на рейс airBaltic 350 евро, не могла пройти мимо сетевых комментаторов.

"Бедняжки. Уезжают в самую дорогую страну на Ближнем Востоке и плачут из-за 350 евро", - пишет, например, Жаклина.

Кто-то вооружился калькулятором и подсчитывает, насколько на этих рейсах наварится авиакомпания, кто-то пишет, что нечего помогать "денежным мешкам".

А вот как реагирует, например, адвокат Артур Звейсалниекс: "Читаю комментарии - не надо помогать тем, кто застрял в Дубае. Дух коммунизма жив. Правильно, нечего помогать плохим буржуям, которые позволили себе съездить в такое место, куда не могу себе позволить съездить я. Бог есть почему поддержка этой идеи, как правило, совпадает с поддержкой "Прогрессивных", долой автомобили, везде на велосипеде и т.д. Вот почему так?"

Под его постом в комментариях отметился обозреватель "Неаткариги" Бен Латковскис: "Ну кого ты пытаешься обмануть? Себя? Кто эти "борцы" против "плохих буржуев"? Нет, уж точно не "Прогрессивные", сторонники "долой автомобили, везде на велосипеде и т.д.". Главные среди тех, кто поддерживает "дух коммунизма" в наши дни, - правые консерваторы, чья главная социальная база - завистливые люмпены. Недовольные жизнью. Те, кто в Дубай не ездит и не поедет никогда, но кто голосует за Шлесерса и подобных ему. Именно они противятся любой идее солидарности, прогресса и стараются загнать мир в какое-то путинско-трамповское мракобесие. Так что не надо себя водить за нос, живя давно изжитыми представлениями, в рамках которых бедняки голосуют за левых, а богачи - за правых. Уже давно всё как раз наоборот. Теперь ваш электорат (правых) - социально угнетённые (прежний ленинский электорат)".

Вообще высказалось довольно много людей:

- Я тоже могла быть среди застрявших, но повезло, что мы летели с турками. В нашей группе были молодые люди, которые на поездку копили больше года. За эту сознательность их тоже надо осудить? Судя по этому заявлению, так выходит.

- Ну, у финнов место на эвакуационные рейсы в Финляндию стоит 1200 евро. Потому что финны не такие отмороженные, чтобы давать десятки тысяч "Финнэйру". Рейсы организуют, но цена за место там такая, чтобы государству не пришлось за них платить.

- В Дубай совершенно точно не ездит отдыхать среднестатистический человек со среднестатистической зарплатой. А если там не отдыхает, а работает, то тоже не за среднестатистическую зарплату. Почему им надо помогать из бюджета? Вы так старательно заступаетесь и за тех, кому по жизни трудно свести концы с концами?

- А разве это не вопрос этического характера? Ясно, что государству надо обеспечить возможности эвакуации. Но всегда ли - за счёт налогоплательщиков? Если мы даём пособие инвалидам, тогда норм. Какое обоснование есть для того, чтобы давать его людям, которые, приехав в Ригу, пересядут на "майбах"?

- Вроде как доступны регулярные рейсы с пересадкой в Амстердаме и т.д. Непонятно, почему надо организовывать спецрейс за счёт налогов? Купи билет и лети - либо оплати спецрейс AirBaltic. Нормальный капитализм.

- Помогать, конечно, надо, но вопрос, честно ли, что туроператоры взяли деньги и за обратный полёт, который не состоялся, но который в результате покрыло государство или сами люди?

- Надо помогать, но этим буржуям не стоило бы жаловаться, что билет за триста евро - слишком дорого!

- М-да, если бы так больных раком спасали... Но ведь не будут.

- Честно признаюсь, что своего рода злорадство в самом деле имеет место. Слишком сильны шаблонные показушные ассоциации данного бренда... Не совсем коммунизм, но своего рода эмоциональная радостинка "маленького человека" от поджигания помещичьих усадеб в 1905-м в этом правда есть.

- Соглашусь. Два года назад с обоими детьми были в Дубае. Поездка для всех троих стоила 1700 евро. На месте экскурсии и несколько поездок на такси - примерно 500 евро. Действительно среднестатистическому человеку невозможно съездить? Египет нам троим обошёлся летом в 1200. И у меня нет "майбаха".

- Известная логика тут есть. Когда нынешней зимой медики сообщали, что необычно много замёрзших до смерти и пациентов с ампутациями конечностей из-за холода в квартирах, то правительству не казалось, что надо срочно спасать. А теперь, когда из Дубая надо эвакуировать, возможно, тех, кто наварился на опилках, - надо!

- Можно было бы за пожертвования. Пусть государство помогает онкобольным, а на рейсы пусть донатят желающие.

- Нет, ну конечно - там назревала война неделями, людям, которые не полные дебилы, было ясно, что там будет война. Но дебилы хотят ехать в зону, где идёт война, "отдохнуть", и тогда мы остальные, "коммунисты", должны с улыбкой на устах скинуться на обратную дорогу для этих буржуев-дебилов? Иди на...

- Самое глупое, что можно сделать, это упрекать одних в навешивании ярлыков, сразу же навесив их другим.

- Если бы сами коммунисты где-нибудь застряли, завыли бы другую песню.

 

Комментарии (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (2)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (2)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (2)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (2)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (2)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (2)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

