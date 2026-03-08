"Бедняжки. Уезжают в самую дорогую страну на Ближнем Востоке и плачут из-за 350 евро", - пишет, например, Жаклина.

Кто-то вооружился калькулятором и подсчитывает, насколько на этих рейсах наварится авиакомпания, кто-то пишет, что нечего помогать "денежным мешкам".

А вот как реагирует, например, адвокат Артур Звейсалниекс: "Читаю комментарии - не надо помогать тем, кто застрял в Дубае. Дух коммунизма жив. Правильно, нечего помогать плохим буржуям, которые позволили себе съездить в такое место, куда не могу себе позволить съездить я. Бог есть почему поддержка этой идеи, как правило, совпадает с поддержкой "Прогрессивных", долой автомобили, везде на велосипеде и т.д. Вот почему так?"

Под его постом в комментариях отметился обозреватель "Неаткариги" Бен Латковскис: "Ну кого ты пытаешься обмануть? Себя? Кто эти "борцы" против "плохих буржуев"? Нет, уж точно не "Прогрессивные", сторонники "долой автомобили, везде на велосипеде и т.д.". Главные среди тех, кто поддерживает "дух коммунизма" в наши дни, - правые консерваторы, чья главная социальная база - завистливые люмпены. Недовольные жизнью. Те, кто в Дубай не ездит и не поедет никогда, но кто голосует за Шлесерса и подобных ему. Именно они противятся любой идее солидарности, прогресса и стараются загнать мир в какое-то путинско-трамповское мракобесие. Так что не надо себя водить за нос, живя давно изжитыми представлениями, в рамках которых бедняки голосуют за левых, а богачи - за правых. Уже давно всё как раз наоборот. Теперь ваш электорат (правых) - социально угнетённые (прежний ленинский электорат)".

Вообще высказалось довольно много людей:

- Я тоже могла быть среди застрявших, но повезло, что мы летели с турками. В нашей группе были молодые люди, которые на поездку копили больше года. За эту сознательность их тоже надо осудить? Судя по этому заявлению, так выходит.

- Ну, у финнов место на эвакуационные рейсы в Финляндию стоит 1200 евро. Потому что финны не такие отмороженные, чтобы давать десятки тысяч "Финнэйру". Рейсы организуют, но цена за место там такая, чтобы государству не пришлось за них платить.

- В Дубай совершенно точно не ездит отдыхать среднестатистический человек со среднестатистической зарплатой. А если там не отдыхает, а работает, то тоже не за среднестатистическую зарплату. Почему им надо помогать из бюджета? Вы так старательно заступаетесь и за тех, кому по жизни трудно свести концы с концами?

- А разве это не вопрос этического характера? Ясно, что государству надо обеспечить возможности эвакуации. Но всегда ли - за счёт налогоплательщиков? Если мы даём пособие инвалидам, тогда норм. Какое обоснование есть для того, чтобы давать его людям, которые, приехав в Ригу, пересядут на "майбах"?

- Вроде как доступны регулярные рейсы с пересадкой в Амстердаме и т.д. Непонятно, почему надо организовывать спецрейс за счёт налогов? Купи билет и лети - либо оплати спецрейс AirBaltic. Нормальный капитализм.

- Помогать, конечно, надо, но вопрос, честно ли, что туроператоры взяли деньги и за обратный полёт, который не состоялся, но который в результате покрыло государство или сами люди?

- Надо помогать, но этим буржуям не стоило бы жаловаться, что билет за триста евро - слишком дорого!

- М-да, если бы так больных раком спасали... Но ведь не будут.

- Честно признаюсь, что своего рода злорадство в самом деле имеет место. Слишком сильны шаблонные показушные ассоциации данного бренда... Не совсем коммунизм, но своего рода эмоциональная радостинка "маленького человека" от поджигания помещичьих усадеб в 1905-м в этом правда есть.

- Соглашусь. Два года назад с обоими детьми были в Дубае. Поездка для всех троих стоила 1700 евро. На месте экскурсии и несколько поездок на такси - примерно 500 евро. Действительно среднестатистическому человеку невозможно съездить? Египет нам троим обошёлся летом в 1200. И у меня нет "майбаха".

- Известная логика тут есть. Когда нынешней зимой медики сообщали, что необычно много замёрзших до смерти и пациентов с ампутациями конечностей из-за холода в квартирах, то правительству не казалось, что надо срочно спасать. А теперь, когда из Дубая надо эвакуировать, возможно, тех, кто наварился на опилках, - надо!

- Можно было бы за пожертвования. Пусть государство помогает онкобольным, а на рейсы пусть донатят желающие.

- Нет, ну конечно - там назревала война неделями, людям, которые не полные дебилы, было ясно, что там будет война. Но дебилы хотят ехать в зону, где идёт война, "отдохнуть", и тогда мы остальные, "коммунисты", должны с улыбкой на устах скинуться на обратную дорогу для этих буржуев-дебилов? Иди на...

- Самое глупое, что можно сделать, это упрекать одних в навешивании ярлыков, сразу же навесив их другим.

- Если бы сами коммунисты где-нибудь застряли, завыли бы другую песню.