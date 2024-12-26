Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Декабря Завтра: Dainuvite, Gija, Megija

Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса породила несколько мистических теорий

Редакция PRESS 26 декабря, 2024 18:43

Важно 0 комментариев

Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса в Бразилии остается загадочной и непонятной, пишет "Неаткарига" со ссылкой на высказывания близких к семье Гулюисов людей, озвученных в статье "Kas Jauns".

По поводу смерти Гулбиса было выдвинуто несколько теорий. Когда стало известно, что Гулбис отправился в Бразилию один, без своей любимой жены Уны, возникло предположение, что он мог сам решить эту судьбу.

Другие предположили, что смерть Гулбиса могла быть связана с какими-то шаманскими ритуалами, поскольку в последние годы жизни Гулбис стал больше интересоваться духовностью, а его внешность и мышление сильно изменились.

Говорят, что он отправился в Бразилию в паломничество, чтобы встретиться с какими-то святыми. По словам знакомого Гулбиса, он стал странным, носил какие-то четки, что-то насвистывал и говорил о «магометанах».

Между тем другие источники, близкие к семье, утверждают, что поездка в Бразилию была для Гулбиса не паломничеством, а перелетом с грандиозными планами, а именно покупкой недвижимости в теплых странах на зиму. Бразилия была одним из вариантов.

Гулбис был найден мертвым в гостиничном номере, куда сотрудники отеля вошли по просьбе его семьи, которая не могла с ним связаться. Была обнаружена травма головы. Записи камер видеонаблюдения показывают, что в номере Гулбиса не было посторонних.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Новый год ожидается усиление осадков и ветра: обновлённый прогноз

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

В последние дни года в Латвии сохранится пасмурная и теплая погода, а 31 декабря и в первый день нового года усилятся осадки и ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В последние дни года в Латвии сохранится пасмурная и теплая погода, а 31 декабря и в первый день нового года усилятся осадки и ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать
Загрузка

Повреждены сразу три кабеля связи между Эстонией и Финляндией: задержано подозрительное судно

Мир 18:56

Мир 0 комментариев

Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Читать

Конец света: страшные предсказания Ванги на 2025 год

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Баба Ванга, слепая прорицательница из Болгарии, которая якобы оставила свои предсказания до 5079 года, предвидела, что 2025 год будет сложным

Баба Ванга, слепая прорицательница из Болгарии, которая якобы оставила свои предсказания до 5079 года, предвидела, что 2025 год будет сложным

Читать

Мама, купи мармозетку! Каких экзотических животных латвийцы держат дома

Для настроения 18:33

Для настроения 0 комментариев

Зайдя на днях к молодой семейной паре, изумился: на пороге рижской квартиры меня встречал смешной черный поросенок. «Вьетнамский, очень добродушный», - улыбнулись хозяева... Декоративные свиньи – не единственные экзотические животные, которые прописались в латвийских квартирах. В Плаканциемсе, на берегу пруда, несколько лет назад пожарные выловили нильского крокодила, сбежавшего из домашнего террариума, под Иецавой поймали кенгуру, вырвавшегося из домашнего плена… Кого еще из экзотических животных приютили у себя латвийцы? Что думают об этом специалисты и что гласит закон?

Зайдя на днях к молодой семейной паре, изумился: на пороге рижской квартиры меня встречал смешной черный поросенок. «Вьетнамский, очень добродушный», - улыбнулись хозяева... Декоративные свиньи – не единственные экзотические животные, которые прописались в латвийских квартирах. В Плаканциемсе, на берегу пруда, несколько лет назад пожарные выловили нильского крокодила, сбежавшего из домашнего террариума, под Иецавой поймали кенгуру, вырвавшегося из домашнего плена… Кого еще из экзотических животных приютили у себя латвийцы? Что думают об этом специалисты и что гласит закон?

Читать

В новом году у латвийцев будет меньше наличных и больше отчётности: как это?

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Читать

Когда русские в Латвии станут «своими»: историк

Выбор редакции 18:00

Выбор редакции 0 комментариев

Если бы после 1920-30 годов не было Второй мировой, советского вторжения и связанных с этим трагедий, наша страна, ее общество были бы другими, сказал историк, соавтор книги «Русские в истории Латвии. Когда, как и почему?» Мартиньш Минтаурс в интервью LSM+.

Если бы после 1920-30 годов не было Второй мировой, советского вторжения и связанных с этим трагедий, наша страна, ее общество были бы другими, сказал историк, соавтор книги «Русские в истории Латвии. Когда, как и почему?» Мартиньш Минтаурс в интервью LSM+.

Читать