Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса породила несколько мистических теорий

По поводу смерти Гулбиса было выдвинуто несколько теорий. Когда стало известно, что Гулбис отправился в Бразилию один, без своей любимой жены Уны, возникло предположение, что он мог сам решить эту судьбу.

Другие предположили, что смерть Гулбиса могла быть связана с какими-то шаманскими ритуалами, поскольку в последние годы жизни Гулбис стал больше интересоваться духовностью, а его внешность и мышление сильно изменились.

Говорят, что он отправился в Бразилию в паломничество, чтобы встретиться с какими-то святыми. По словам знакомого Гулбиса, он стал странным, носил какие-то четки, что-то насвистывал и говорил о «магометанах».

Между тем другие источники, близкие к семье, утверждают, что поездка в Бразилию была для Гулбиса не паломничеством, а перелетом с грандиозными планами, а именно покупкой недвижимости в теплых странах на зиму. Бразилия была одним из вариантов.

Гулбис был найден мертвым в гостиничном номере, куда сотрудники отеля вошли по просьбе его семьи, которая не могла с ним связаться. Была обнаружена травма головы. Записи камер видеонаблюдения показывают, что в номере Гулбиса не было посторонних.