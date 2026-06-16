Таблетка вместо укола: новая мода на похудение уже вызвала ажиотаж

В Великобритании таблетированная форма семаглутида получила разрешение для снижения веса. Это тот же тип препарата GLP-1, что и в известных инъекциях, только теперь без иглы, холодильника и самого неловкого момента, когда человеку нужно объяснять, зачем у него дома лежит шприц-ручка.

Интерес оказался огромным. Один из медицинских провайдеров сообщил о десятках тысяч людей в листе ожидания. Неудивительно: для многих таблетка звучит куда спокойнее, чем укол. Выпил утром, подождал полчаса до еды и пошёл жить дальше.

Но тут начинается важная часть. Это не витаминка, не чай для “минус три килограмма к выходным” и не средство для тех, кто просто решил немного улучшить фото в отпуске. Медики напоминают: такие препараты предназначены для людей с ожирением или избыточным весом при наличии связанных с ним заболеваний. В разных странах правила назначения и продажи могут отличаться, но общий принцип один — решение должен принимать врач после оценки состояния человека.

В испытаниях таблетированная форма показала впечатляющие результаты. За 64 недели участники, принимавшие семаглутид в таблетках, в среднем потеряли 16,6% массы тела. В группе плацебо результат был 2,7%. Также отмечались улучшения по некоторым метаболическим показателям, включая давление.

Звучит как мечта. Но у мечты есть инструкция мелким шрифтом. Таблетку нужно принимать каждый день утром натощак, затем ждать не менее 30 минут до еды. Дозу повышают постепенно, в течение нескольких месяцев. А побочные эффекты никто не отменял: чаще всего сообщалось о тошноте, рвоте и диарее. В испытании с таблеткой такие желудочно-кишечные реакции испытали почти три четверти участников, хотя обычно они были лёгкими или умеренными.

Есть и ещё один подвох. Таблетка не обязательно окажется дешевле уколов. Первые цены на частном рынке могут быть даже выше, особенно пока препарат новый и спрос подогрет ожиданием.

Медики также не советуют тем, кто уже успешно принимает инъекционные препараты, бросаться менять схему только потому, что появилась новая форма. Если лечение работает, переносится нормально и назначено врачом, менять его ради модной новинки не стоит без консультации специалиста.

Для кого же таблетка действительно может стать важной? Для людей, которые боятся уколов, стесняются инъекций, часто ездят или не хотят хранить препарат в холодильнике. Для них таблетка может снять психологический барьер и сделать лечение более приемлемым.

Но главный вау-эффект здесь не в том, что человечество наконец получило “волшебную таблетку для похудения”. Его пока нет. Вау-эффект в другом: рынок лекарств для снижения веса так быстро меняется, что вчерашняя медицинская сенсация уже сегодня получает новую форму, новую цену и новую очередь желающих.