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Свыше 18 тысяч жителей Украины не стали продлевать ВНЖ в Латвии

© LETA 23 апреля, 2025 16:28

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Не продлив вид на жительство, 18 600 жителей Украины лишились статуса временной защиты в Латвии, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

В Реестре физических лиц зарегистрировано 30 920 жителей Украины, у которых в настоящее время типом гражданства является временная защита в Латвии.

Управление изменило информацию в Регистре физических лиц о 18 600 резидентах Украины, которые утратили статус временной защиты в Латвии, поскольку не подали заявление на получение нового временного вида на жительство в течение месяца с момента истечения срока действия визы или вида на жительство.

В это число входят как лица, чьи визы или виды на жительство истекли в первом квартале 2025 года, так и лица, чьи документы истекли в 2022 году.

Их местонахождение PMLP неизвестно, однако администрация признала, что некоторые из этих людей покинули Латвию. Представители администрации отмечают, что по истечении срока действия статуса временной защиты гражданам Украины не нужно отчитываться о том, едут ли они и куда именно.

Если житель Украины, утративший статус временной защиты, продолжает проживать в Латвии, он должен подать заявление на продление статуса временной защиты и запросить вид на жительство.

«Для тех украинских гражданских лиц, которые продолжают проживать в Латвии, важно подать документы, поскольку вид на жительство связан с возможностью получения как пособий, так и других услуг», — подчеркивает руководитель PMLP Майра Розе.

Если вид на жительство ранее выдавался, необходимо предоставить копию проездного документа и заявление в свободной форме. Если вам ранее выдавалась виза, срок действия которой истек, вам необходимо предоставить копию вашего проездного документа и заполненную форму заявления на получение вида на жительство.

С другой стороны, если резидентом Украины является совершеннолетний гражданин России или Беларуси, необходимо предоставить копию проездного документа, заполненную форму заявления на получение вида на жительство и дополнительную форму для предоставления информации в компетентные органы страны.

Подготовленные документы можно подать в электронном виде, подписав их защищенной электронной подписью и отправив на адрес электронной почты «pasts@pmlp.gov.lv», или по почте в территориальные отделения ПМЛП. Документы также можно подать в один из единых центров обслуживания клиентов государственных и местных органов власти.

В случае положительного решения заявителю необходимо будет обратиться в любой территориальный отдел администрации для оформления нового вида на жительство (eID-карты).
 

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