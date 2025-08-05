Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Свежий рейтинг партий: в лидеры выдвинулось Национальное объединение

© LETA 5 августа, 2025 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

В июле лидирующую позицию в рейтинге популярности партий заняло оппозиционное Национальное объединение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Латвийского телевидения социологическим центром SKDS.

Рейтинг Нацобъединения вырос с 7,8% в апреле до 9,7% в июле.

Другая оппозиционная партия - "Латвия на первом месте" (ЛПМ) - опустилась на второе место. В июле за нее были готовы проголосовать 8,9% респондентов по сравнению с 8,6% в апреле.

Далее в рейтинге следуют три партии правящей коалиции: "Прогрессивные", у которых произошел самый большой прирост поддержки - с 4,4% в апреле до 8% в июле, "Новое Единство" - с 6,3% до 7% и Союз зеленых и крестьян - с 5,3% до 6,6%.

За "Объединенный список" в июле были готовы проголосовать 6,3% опрошенных (в апреле - 5,1%), за "Суверенную власть" - 5,4% (в апреле - 2,5%), за партию "Стабильности!" - 3,6% (в апреле - 4,1%), за "Согласие" - 2,4% (в апреле - 3%), за "Для развития Латвии" - 1,7% (в апреле - 1,3%), за Новую консервативную партию - 1,1% (в апреле - 0,9%), за "Движение "За"" - 1,1% (в апреле - 0,7%), за Русский союз Латвии - 0,8% (в апреле - 1,1%).

22,2% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать, а 13,2% не намерены участвовать в выборах Сейма.

С учетом только тех респондентов, которые определились с выбором, пятипроцентный барьер преодолели бы и прошли в Сейм восемь партий. Нацобъединение получило бы 15,4% голосов, ЛПМ - 14%. Также в парламент прошли бы "Прогрессивные", "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян, "Объединенный список" "Суверенная власть" и "За стабильность!".

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать