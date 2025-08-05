Свежий рейтинг партий: в лидеры выдвинулось Национальное объединение

Рейтинг Нацобъединения вырос с 7,8% в апреле до 9,7% в июле.

Другая оппозиционная партия - "Латвия на первом месте" (ЛПМ) - опустилась на второе место. В июле за нее были готовы проголосовать 8,9% респондентов по сравнению с 8,6% в апреле.

Далее в рейтинге следуют три партии правящей коалиции: "Прогрессивные", у которых произошел самый большой прирост поддержки - с 4,4% в апреле до 8% в июле, "Новое Единство" - с 6,3% до 7% и Союз зеленых и крестьян - с 5,3% до 6,6%.

За "Объединенный список" в июле были готовы проголосовать 6,3% опрошенных (в апреле - 5,1%), за "Суверенную власть" - 5,4% (в апреле - 2,5%), за партию "Стабильности!" - 3,6% (в апреле - 4,1%), за "Согласие" - 2,4% (в апреле - 3%), за "Для развития Латвии" - 1,7% (в апреле - 1,3%), за Новую консервативную партию - 1,1% (в апреле - 0,9%), за "Движение "За"" - 1,1% (в апреле - 0,7%), за Русский союз Латвии - 0,8% (в апреле - 1,1%).

22,2% опрошенных заявили, что не знают, за кого голосовать, а 13,2% не намерены участвовать в выборах Сейма.

С учетом только тех респондентов, которые определились с выбором, пятипроцентный барьер преодолели бы и прошли в Сейм восемь партий. Нацобъединение получило бы 15,4% голосов, ЛПМ - 14%. Также в парламент прошли бы "Прогрессивные", "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян, "Объединенный список" "Суверенная власть" и "За стабильность!".