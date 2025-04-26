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Суд продолжит рассматривать дело против Линдермана о нарушении санкций ЕС

© LETA 26 апреля, 2025 13:55

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Рижский городской суд планирует продолжить рассмотрение уголовного дела против прокремлевского активиста Владимира Линдермана в связи с нарушением санкций ЕС. Заседание назначено на 19 мая, как выяснило в суде агентство LETA.

Уже сообщалось, что 16 января 2020 года Служба госбезопасности начало уголовный процесс против нескольких латвийцев, создававших контент для информационных ресурсов российского агентства пропаганды "Россия Сегодня" - "Спутник" и Baltnews. Процесс был начат в связи с обвинением в нарушении международных санкций, основываясь на том, что генеральным директором "России Сегодня" является близкий к Путину Дмитрий Киселев, против которого ЕС ввел санкции за использование управляемых им информационных ресурсов в осуществлении агрессивной внешней политики РФ.

Материалы уголовного процесса в сентябре 2021 года были переданы в прокуратуру. Общее число обвиняемых в нарушении санкций - 14 человек, среди них бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев и пророссийский активист Линдерман. Некоторым из обвиняемых уже объявлен приговор и назначено наказание.

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