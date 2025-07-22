Суд отклонил иск россиянина Романенко об исключении его из «черного списка»

Суд вынес такое решение 18 июля.

Как сообщалось ранее, в МВД не прокомментировали агентству LETA решение министра.

Романенко работал в центре «Майзница» и, как сообщается, прожил в Латвии восемь лет. В последнее время в социальных сетях активно обсуждается заявление некоего Каспарса Розитиса о том, что он следил за деятельностью активистов центра по поручению Службы государственной безопасности. Как ранее сообщали латвийские общественные СМИ, в центре «Майзница» якобы обсуждались леворадикальные идеи, в том числе палестинский вопрос.

Согласно Закону об иммиграции, министр внутренних дел может принять решение о включении лица в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию, только после получения заключения компетентного государственного учреждения, например, специальной службы.

Закон «Об иммиграции» гласит, что министр внутренних дел принимает решение о включении иностранца в список при наличии любого из семи обстоятельств, например, если компетентные государственные органы имеют основания полагать, что иностранец участвует в антигосударственной или преступной организации. Министр также может включить иностранца в список, если есть основания полагать, что иностранец представляет угрозу государственной безопасности или общественному порядку, или если государственные органы предоставили информацию, препятствующую въезду и проживанию иностранца в Латвии.

Согласно закону, иностранец, в отношении которого вынесено решение министра внутренних дел, имеет право в течение месяца обжаловать его в Административном окружном суде. Подача заявления в суд не приостанавливает исполнение решения, и заявитель не имеет права просить суд приостановить действие этого решения.

