Новый год — новые схемы: полиция предупреждает о популярных приёмах мошенников

В Латвии инвестиционные мошенничества чаще всего совершаются через интернет: в соцсетях и в рекламах на новостных порталах мошенники используют известные в Латвии имена, названия предприятий, могут присутствовать даже фото политиков и предпринимателей.

Человек видит рекламу, в которой ложно заявляется, будто некая знаменитость, политик или бизнесмен заработал, допустим, миллион за три месяца. После щелчка мыши - бланк регистрации, звонок от "консультанта", который обещает помочь сделать первые шаги. Далее - фальшивые балансы, где суммы вложений якобы растут, но в реальности вывести деньги невозможно.

Начальник 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Олег Филатов: "Инвестиционное мошенничество - долгосрочное, оно может длиться годами! Мошенник психологически влияет на "инвестора", обманывает его, показывает графики и рассказывает о "лучшем будущем". Жертву затягивают в ловушку, она инвестирует, тратит свои деньги, выпрашивает у всех родственников, начинает продавать машины, недвижимость, брать кредиты - эти суммы часто могут увеличиться до миллионов".

Жулики прикрывают свои схемы самыми горячими темами момента: в частности, выдают себя за экспертов по криптовалютам или предлагают инвестировать в несуществующие предприятия, связанные с ИИ, либо акции таких предприятий.

Исследователь киберпреступлений Элвис Страздиньш предполагает, что немалая часть общества уже знает о методах мошенников, выдающих себя за полицейских, службу безопасности или банковских работников: запугивание перестало быть эффективным, к тому же основательный удар по преступникам нанесла ликвидация колл-центра в Украине, где работали помимо прочего 12 преступников, говоривших по-латышски, выдававших себя за сотрудников полиции и требовавших от людей доступа к банковским данным.

Страздиньш видит ситуацию так: "Какое-то время на первом месте был вишинг, звонки от мошенников, но теперь, уже со второй недели декабря, самое популярное - инвестиционное мошенничество. Думаю, что так, скорее всего, и останется. Люди уже знают, что можно и нельзя говорить по телефону, куда кликать мышкой, но когда говорят, что можно заработать 100% в день на "инвестициях", все барьеры отключаются. Человек готов отдать все деньги".

По оценке полиции, за первые 9 месяцев уходящего года у латвийцев выманили около 19 миллионов евро. Скорее всего, ещё больше, потому что многие не заявляют в полицию.

Как себя защитить от преступников? Вот совет Олега Филатова: "Хороший способ защитить себя, немного шутливый: скажите, что у вас нет денег. Если предлагают взять кредит, сообщите, что у вас плохая кредитная история. Но всегда помните - позвоните своим близким, прежде чем это сделает мошенник, и информируйте об их схемах".

Если обещают быструю гарантированную прибыль без риска - это предупреждающий знак. Специалисты призывают: прежде чем совершить любое вложение, консультируйтесь с лицензированными финансовыми экспертами и никогда не доверяйте деньги посторонним людям - ни в интернете, ни по телефону.