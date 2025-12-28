Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новый год — новые схемы: полиция предупреждает о популярных приёмах мошенников

tv3.lv 28 декабря, 2025 11:47

Важно 0 комментариев

Всё более распространёнными становятся мошеннические схемы с предложениями инвестиций, обещаниями гарантированной прибыли и участием "личных консультантов по инвестициям". Полиция предупреждает: поддельные графики, ссылки на знаменитостей и другие манипулятивные обещания убеждают жертв и те в результате лишаются не только всего, что имеют, но ещё и берут кредиты, оставаясь даже не на нуле, а в минусе, сообщает портал TV3 Ziņas.

В Латвии инвестиционные мошенничества чаще всего совершаются через интернет: в соцсетях и в рекламах на новостных порталах мошенники используют известные в Латвии имена, названия предприятий, могут присутствовать даже фото политиков и предпринимателей.

Человек видит рекламу, в которой ложно заявляется, будто некая знаменитость, политик или бизнесмен заработал, допустим, миллион за три месяца. После щелчка мыши - бланк регистрации, звонок от "консультанта", который обещает помочь сделать первые шаги. Далее - фальшивые балансы, где суммы вложений якобы растут, но в реальности вывести деньги невозможно.

Начальник 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Олег Филатов: "Инвестиционное мошенничество - долгосрочное, оно может длиться годами! Мошенник психологически влияет на "инвестора", обманывает его, показывает графики и рассказывает о "лучшем будущем". Жертву затягивают в ловушку, она инвестирует, тратит свои деньги, выпрашивает у всех родственников, начинает продавать машины, недвижимость, брать кредиты - эти суммы часто могут увеличиться до миллионов".

Жулики прикрывают свои схемы самыми горячими темами момента: в частности, выдают себя за экспертов по криптовалютам или предлагают инвестировать в несуществующие предприятия, связанные с ИИ, либо акции таких предприятий.

Исследователь киберпреступлений Элвис Страздиньш предполагает, что немалая часть общества уже знает о методах мошенников, выдающих себя за полицейских, службу безопасности или банковских работников: запугивание перестало быть эффективным, к тому же основательный удар по преступникам нанесла ликвидация колл-центра в Украине, где работали помимо прочего 12 преступников, говоривших по-латышски, выдававших себя за сотрудников полиции и требовавших от людей доступа к банковским данным.

Страздиньш видит ситуацию так: "Какое-то время на первом месте был вишинг, звонки от мошенников, но теперь, уже со второй недели декабря, самое популярное - инвестиционное мошенничество. Думаю, что так, скорее всего, и останется. Люди уже знают, что можно и нельзя говорить по телефону, куда кликать мышкой, но когда говорят, что можно заработать 100% в день на "инвестициях", все барьеры отключаются. Человек готов отдать все деньги".

По оценке полиции, за первые 9 месяцев уходящего года у латвийцев выманили около 19 миллионов евро. Скорее всего, ещё больше, потому что многие не заявляют в полицию.

Как себя защитить от преступников? Вот совет Олега Филатова: "Хороший способ защитить себя, немного шутливый: скажите, что у вас нет денег. Если предлагают взять кредит, сообщите, что у вас плохая кредитная история. Но всегда помните - позвоните своим близким, прежде чем это сделает мошенник, и информируйте об их схемах".

Если обещают быструю гарантированную прибыль без риска - это предупреждающий знак. Специалисты призывают: прежде чем совершить любое вложение, консультируйтесь с лицензированными финансовыми экспертами и никогда не доверяйте деньги посторонним людям - ни в интернете, ни по телефону.

«Мы для них — как швейцарцы»: впечатления литовцев о Латвии

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

Ночной хаос в Рижском аэропорту: рейсы перенаправили аж в Данию, люди спали на полу

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

Предлагают отказаться от переноса выходных и двойной оплаты за работу в праздник; кто посмел?

Систему праздничных дней в Латвии нужно пересмотреть - отказаться от переноса рабочих дней и оценить отмену двойной ставки для работы в праздничные дни, "поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благополучие работников". Такое мнение высказано в докладе представителя аналитического центра LaSER Аннемарии Апине.

В Генштабе ВСУ отвергли версию РФ о захвате ряда городов

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

«Могли остаться без дома в праздник!» Ветер повалил вышку связи в Лапмежциемсе (ВИДЕО)

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

