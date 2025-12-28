Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 28. Декабря Завтра: Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
Доступность

«Мы для них — как швейцарцы»: впечатления литовцев о Латвии (1)

Редакция PRESS 28 декабря, 2025 10:10

Важно 1 комментариев

LETA

Недавно в исследовании, проведённом в Литве, был сделан вывод о том, что Литва для латышей - близкая и удобная цель поездок на уик-энд. Литовцев же Латвия привлекает не только тем, что там счета в ресторанах меньше, но и меню на литовском языке, сообщает новостной портал 15min.lt.

Нескольким жителям Клайпеды представилась возможность посетить Елгаву и Лиепаю, откуда они вернулись, приятно удивлённые.

"Мы пошли в ресторан в Лиепае. Нас удивили не только цены блюд, значительно более низкие, чем в Литве, но и то, что официанты, услышав, что мы говорим по-литовски, принесли нам меню на литовском языке и даже оказалось, что они знают несколько слов по-литовски.

Я как-то ни разу не слышала, чтобы мы могли предложить то же самое туристам из Латвии. Никогда не видела в нашем общепите меню на латышском языке.

Может быть, это и мелочь, но приятная и о многом говорящая", - говорит Вилия из Клайпеды, делясь впечатлениями.

Как оказалось, меню на литовском в Латвии - дело не новое: его предлагают некоторые кафе и рестораны, например, в Елгаве и Риге.

Хотя Лиепая расположена довольно близко от Паланги, на этом курорте не торопятся проявлять таким образом уважение к гостям из Латвии. Литовское издание Vakaru ekspresas провело опрос в нескольких популярных барах и ресторанах Паланги - ни в одном не оказалось меню на латышском.

Как пояснил представителю редакции администратор ресторана Vandenis, за весь сезон клиентов из Латвии не бывает много, поэтому и нет необходимости переводить меню на латышский - всем достаточно литовского и английского.

Вот что сказал по этому поводу Гедиминас Бальнис, глава UAB Amber food, которому принадлежит сеть примерно из 60 заведений общепита в Литве: "Естественно, Латвию посещает меньше наших туристов, чем латыши посещают нас. В конце концов, нас больше, чем их".

Он также рассказал, что в некоторых вильнюсских ресторанах уже переводят меню на польский язык, потому что растёт поток туристов из Польши. Но о Латвии того же самого сказать нельзя.

"И ещё: мы по отношению к своим соседям-латышам - как швейцарцы: мы посещаем их города, оставляем щедрые чаевые в ресторанах.

Думаю, что мы, литовцы, живём удобнее, чем наши соседи. И наша экономика сильнее, у нас уровень жизни выше", - считает Бальнис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

У пожарных и электриков много работы: ветер повалил деревья, дорожные знаки, сорвал кровлю
Важно

У пожарных и электриков много работы: ветер повалил деревья, дорожные знаки, сорвал кровлю

В Риге сорвало часть крыши со здания Академии художеств
Важно

В Риге сорвало часть крыши со здания Академии художеств

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?
Важно

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас (1)

Важно 16:00

Важно 1 комментариев

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Читать
Загрузка

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии? (1)

Важно 15:18

Важно 1 комментариев

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

Читать

Ночной хаос в Рижском аэропорту: рейсы перенаправили аж в Данию, люди спали на полу (1)

Важно 14:20

Важно 1 комментариев

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

Читать

Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания (1)

Юридическая консультация 14:11

Юридическая консультация 1 комментариев

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

Читать

Предлагают отказаться от переноса выходных и двойной оплаты за работу в праздник; кто посмел? (1)

Важно 13:50

Важно 1 комментариев

Систему праздничных дней в Латвии нужно пересмотреть - отказаться от переноса рабочих дней и оценить отмену двойной ставки для работы в праздничные дни, "поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благополучие работников". Такое мнение высказано в докладе представителя аналитического центра LaSER Аннемарии Апине.

Систему праздничных дней в Латвии нужно пересмотреть - отказаться от переноса рабочих дней и оценить отмену двойной ставки для работы в праздничные дни, "поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благополучие работников". Такое мнение высказано в докладе представителя аналитического центра LaSER Аннемарии Апине.

Читать

В Генштабе ВСУ отвергли версию РФ о захвате ряда городов (1)

Мир 13:47

Мир 1 комментариев

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

Читать

«Могли остаться без дома в праздник!» Ветер повалил вышку связи в Лапмежциемсе (ВИДЕО) (1)

Важно 13:11

Важно 1 комментариев

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

Читать