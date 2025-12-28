Нескольким жителям Клайпеды представилась возможность посетить Елгаву и Лиепаю, откуда они вернулись, приятно удивлённые.

"Мы пошли в ресторан в Лиепае. Нас удивили не только цены блюд, значительно более низкие, чем в Литве, но и то, что официанты, услышав, что мы говорим по-литовски, принесли нам меню на литовском языке и даже оказалось, что они знают несколько слов по-литовски.

Я как-то ни разу не слышала, чтобы мы могли предложить то же самое туристам из Латвии. Никогда не видела в нашем общепите меню на латышском языке.

Может быть, это и мелочь, но приятная и о многом говорящая", - говорит Вилия из Клайпеды, делясь впечатлениями.

Как оказалось, меню на литовском в Латвии - дело не новое: его предлагают некоторые кафе и рестораны, например, в Елгаве и Риге.

Хотя Лиепая расположена довольно близко от Паланги, на этом курорте не торопятся проявлять таким образом уважение к гостям из Латвии. Литовское издание Vakaru ekspresas провело опрос в нескольких популярных барах и ресторанах Паланги - ни в одном не оказалось меню на латышском.

Как пояснил представителю редакции администратор ресторана Vandenis, за весь сезон клиентов из Латвии не бывает много, поэтому и нет необходимости переводить меню на латышский - всем достаточно литовского и английского.

Вот что сказал по этому поводу Гедиминас Бальнис, глава UAB Amber food, которому принадлежит сеть примерно из 60 заведений общепита в Литве: "Естественно, Латвию посещает меньше наших туристов, чем латыши посещают нас. В конце концов, нас больше, чем их".

Он также рассказал, что в некоторых вильнюсских ресторанах уже переводят меню на польский язык, потому что растёт поток туристов из Польши. Но о Латвии того же самого сказать нельзя.

"И ещё: мы по отношению к своим соседям-латышам - как швейцарцы: мы посещаем их города, оставляем щедрые чаевые в ресторанах.

Думаю, что мы, литовцы, живём удобнее, чем наши соседи. И наша экономика сильнее, у нас уровень жизни выше", - считает Бальнис.