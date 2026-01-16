Суд обязал Тимошенко внести залог 33,3 млн гривен

Кроме залога суд запретил Тимошенко покидать Киевскую область без разрешения следователя, общаться более чем с 60 народными депутатами, а также обязал сдать заграничные паспорта. Решение вынес судья Виталий Дубас, частично удовлетворив ходатайство антикоррупционных органов. Прокуроры настаивали на залоге 50 млн грн (~990 000 €).

Следствие подозревает Тимошенко в предложении взяток депутатам фракции «Слуга народа» за «правильное» голосование по законопроектам и кадровым решениям. Ключевым доказательством названы аудиозаписи разговора от 12 января, которые, по версии обвинения, были сделаны при содействии депутата Игорь Копытин, выступившего в роли информатора антикоррупционных органов.

На записях, обнародованных следствием, Тимошенко, как утверждается, обсуждает возможность ежемесячных выплат по 5 000 $ нескольким депутатам за согласованное голосование. Во время обысков в офисе партии «Батькивщина» правоохранители также обнаружили пакет с наличными деньгами и материалы о голосованиях депутатов разных фракций, что, по их версии, указывает на системный характер предполагаемого подкупа.

Сама Тимошенко обвинения отвергает. Она заявила, что опубликованные записи являются сфальсифицированными и что подобного разговора «никогда в жизни» не было. По её словам, защита намерена представить суду доказательства подделки аудиоматериалов.