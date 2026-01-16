Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суд обязал Тимошенко внести залог 33,3 млн гривен

Редакция PRESS 16 января, 2026 16:40

Важно 0 комментариев

Высший антикоррупционный суд Украины назначил депутату Верховной рады, лидеру фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн грн (~660 000 €). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме залога суд запретил Тимошенко покидать Киевскую область без разрешения следователя, общаться более чем с 60 народными депутатами, а также обязал сдать заграничные паспорта. Решение вынес судья Виталий Дубас, частично удовлетворив ходатайство антикоррупционных органов. Прокуроры настаивали на залоге 50 млн грн (~990 000 €).

Следствие подозревает Тимошенко в предложении взяток депутатам фракции «Слуга народа» за «правильное» голосование по законопроектам и кадровым решениям. Ключевым доказательством названы аудиозаписи разговора от 12 января, которые, по версии обвинения, были сделаны при содействии депутата Игорь Копытин, выступившего в роли информатора антикоррупционных органов.

На записях, обнародованных следствием, Тимошенко, как утверждается, обсуждает возможность ежемесячных выплат по 5 000 $ нескольким депутатам за согласованное голосование. Во время обысков в офисе партии «Батькивщина» правоохранители также обнаружили пакет с наличными деньгами и материалы о голосованиях депутатов разных фракций, что, по их версии, указывает на системный характер предполагаемого подкупа.

Сама Тимошенко обвинения отвергает. Она заявила, что опубликованные записи являются сфальсифицированными и что подобного разговора «никогда в жизни» не было. По её словам, защита намерена представить суду доказательства подделки аудиоматериалов.

Бундесвер прибыл в Гренландию для арктической миссии

Мир 20:50

Мир 0 комментариев

Немецкие военные вылетели с датского военного аэродрома Каруп в Гренландию и вместе с датскими солдатами направились в столицу острова Нуук. Как сообщает BILD, Министерство обороны Германии подтвердило, что на борту были военнослужащие ВВС, ВМС и сухопутных сил, а также логисты и эксперты по авиаперевозкам - всего 15 солдат и офицеров.

Пожар под Ригой расследуют полиция и спасатели

Новости Латвии 20:15

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту трагического пожара в Кекавской волости. Возможные версии произошедшего пока публично не раскрываются. Расследование ведется по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

Арктика сошла с ума: самый холодный воздух зимы ещё в пути!

Всюду жизнь 19:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Зима решила напомнить, кто здесь главный. Над северным полушарием начал разваливаться полярный вихрь — гигантская атмосферная «стена», которая обычно удерживает арктический холод у полюса. Когда она даёт трещину, холодный воздух вырывается наружу. И именно это сейчас происходит.

Самые спокойные животные планеты: кто вообще никуда не спешит?

Животные 19:25

Животные 0 комментариев

Есть животные, рядом с которыми хочется говорить тише. Они не бегут, не дергаются, не паникуют. Они просто живут, будто время для них — рекомендация, а не правило. И что удивительно — именно такой стиль оказался невероятно успешным.

Гренландия — новый Крым? Трамп давит на Европу

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Европа в оцепенении: президент США Дональд Трамп последовательно продолжает курс на усиление американского контроля над Гренландией. О возможных сценариях и последствиях для Европы рассуждает Дирк Эммерих в колонке «Берлинский инсайдер» на Deutsche Welle.

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла из продажи сети магазинов «Mere» различные мясные продукты с истёкшим сроком годности, сообщила агентству LETA служба.

Рига подписала контракт на проектирование и реконструкцию Вантового моста

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

Рижская муниципалитет в пятницу заключил договор на проектирование и реконструкцию Вантового моста, сообщили агентству LETA в городской администрации.

